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  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά True

TAT4507WT/00

Διαθέσιμο σε

Ασημί
Ασημί
Λευκό
Λευκό

Για να μην χάνετε ποτέ το ρυθμό.

Αυτά τα ασύρματα ακουστικά True με οδηγούς 10 χιλ. και υβριδική ενεργή ακύρωση θορύβου σάς επιτρέπουν να ακούτε τον ήχο όπως πρέπει. Έχουν ειδικό σχήμα, προστασία IPX4 από πιτσιλίσματα και εφίδρωση και θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης για χρόνο αναπαραγωγής διάρκειας 24 ωρών.

Δείτε όλα τα οφέλη

Για να μην χάνετε ποτέ το ρυθμό.

  • Υβριδική ενεργή ακύρωση θορύβου

  • 2x2 μικρόφωνα για καθαρές κλήσεις

  • Θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης

  • Αδιαβροχότητα IPX4

Υβριδική Ενεργή ακύρωση θορύβου

Υβριδική Ενεργή ακύρωση θορύβου

Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν Υβριδική ενεργή ακύρωση θορύβου, η οποία φιλτράρει τους θορύβους που δεν θέλετε να ακούτε. Η λειτουργία Επίγνωσης σας επιτρέπει να ακούτε και πάλι τους ήχους περιβάλλοντος, όταν το χρειάζεστε. Ο ιδανικός τρόπος να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ήχους!

2x2 μικρόφωνα για πεντακάθαρες φωνητικές κλήσεις

2x2 μικρόφωνα για πεντακάθαρες φωνητικές κλήσεις

Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν έναν αλγόριθμο ακύρωσης θορύβου διπλού μικροφώνου, για να σας προσφέρουν απόλυτα καθαρές κλήσεις. Δύο μικρόφωνα που σχηματίζουν δέσμη σε κάθε στοιχείο μειώνουν τον θόρυβο του περιβάλλοντος, ώστε να μπορείτε να ακούτε καθαρά τον συνομιλητή σας. Απολαύστε πεντακάθαρη επικοινωνία κάθε φορά!

Σταθερή και άνετη ενδώτια εφαρμογή

Σταθερή και άνετη ενδώτια εφαρμογή

Αυτά τα άνετα ακουστικά earbud εφαρμόζουν καλά στο αυτί, εξασφαλίζοντας άψογη εφαρμογή που μειώνει τον εξωτερικό θόρυβο. Ακούστε κάθε νότα και λέξη και απολαύστε πραγματική άνεση, με τρία μεγέθη μαλακών εναλλάξιμων καλυμμάτων από σιλικόνη.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.