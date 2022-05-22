Υβριδική Ενεργή ακύρωση θορύβου

Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν Υβριδική ενεργή ακύρωση θορύβου, η οποία φιλτράρει τους θορύβους που δεν θέλετε να ακούτε. Η λειτουργία Επίγνωσης σας επιτρέπει να ακούτε και πάλι τους ήχους περιβάλλοντος, όταν το χρειάζεστε. Ο ιδανικός τρόπος να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ήχους!