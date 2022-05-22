2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
TAT4507SL/00
Για να μην χάνετε ποτέ το ρυθμό.
Αυτά τα ασύρματα ακουστικά True με οδηγούς 10 χιλ. και υβριδική ενεργή ακύρωση θορύβου σάς επιτρέπουν να ακούτε τον ήχο όπως πρέπει. Έχουν ειδικό σχήμα, προστασία IPX4 από πιτσιλίσματα και εφίδρωση και θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης για χρόνο αναπαραγωγής διάρκειας 24 ωρών.
Υβριδική ενεργή ακύρωση θορύβου
2x2 μικρόφωνα για καθαρές κλήσεις
Θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης
Αδιαβροχότητα IPX4
Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν Υβριδική ενεργή ακύρωση θορύβου, η οποία φιλτράρει τους θορύβους που δεν θέλετε να ακούτε. Η λειτουργία Επίγνωσης σας επιτρέπει να ακούτε και πάλι τους ήχους περιβάλλοντος, όταν το χρειάζεστε. Ο ιδανικός τρόπος να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ήχους!
Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν έναν αλγόριθμο ακύρωσης θορύβου διπλού μικροφώνου, για να σας προσφέρουν απόλυτα καθαρές κλήσεις. Δύο μικρόφωνα που σχηματίζουν δέσμη σε κάθε στοιχείο μειώνουν τον θόρυβο του περιβάλλοντος, ώστε να μπορείτε να ακούτε καθαρά τον συνομιλητή σας. Απολαύστε πεντακάθαρη επικοινωνία κάθε φορά!
Αυτά τα άνετα ακουστικά earbud εφαρμόζουν καλά στο αυτί, εξασφαλίζοντας άψογη εφαρμογή που μειώνει τον εξωτερικό θόρυβο. Ακούστε κάθε νότα και λέξη και απολαύστε πραγματική άνεση, με τρία μεγέθη μαλακών εναλλάξιμων καλυμμάτων από σιλικόνη.
Κριτικές
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.