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Μη διαθέσιμο πλέον
TAT3217WT/00
Πλούσιος ήχος
Καθαρή ποιότητα κλήσεων
Αντοχή στο νερό IPX5
Χρόνος αναπαραγωγής έως 26 ώρες
Αυτά τα ακουστικά με ειδικό σχήμα προσαρμόζονται στα κανάλια των αυτιών σας, εξασφαλίζοντας εφαρμογή που μειώνει τον εξωτερικό θόρυβο. Οι πανίσχυροι οδηγοί 10 χιλ. σάς επιτρέπουν να απολαμβάνετε πλούσιο, ζωντανό ήχο. Περιλαμβάνει τρία μεγέθη μαλακών, εναλλάξιμων καλυμμάτων ακουστικών από σιλικόνη.
Το ENC χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο ακύρωσης θορύβου διπλού μικροφώνου για να σας προσφέρει εξαιρετική ευκρίνεια κλήσεων. Δύο μικρόφωνα μειώνουν αποτελεσματικά το θόρυβο περιβάλλοντος, ώστε να μπορείτε να ακούτε ο ένας τον άλλο καθαρά. Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά σάς επιτρέπουν να επικοινωνείτε καθαρά κάθε φορά!
Πάρτε τη μουσική σας παντού με αυτήν τη θήκη σε μέγεθος τσέπης! Πλήρως φορτισμένα, τα ακουστικά σας προσφέρουν 6 ώρες αναπαραγωγής, ενώ η πλήρως φορτισμένη θήκη προσθέτει 20 ακόμα ώρες. Για γρήγορη ενίσχυση, φορτίστε τα ακουστικά για 15 λεπτά και απολαύστε μια επιπλέον ώρα!
2.1
από 5
8
Κριτικές
Y128
10/08/2023
Italia
Molto buoni
Le cuffie True wireless TAT3217BK/00 sono un'eccellente scelta per gli appassionati di musica e audio. Dotate di tecnologia True wireless, offrono una connessione stabile e senza fili, consentendo una totale libertà di movimento durante l'ascolto. Il design ergonomico e leggero assicura un comfort prolungato, ideale per lunghe sessioni di ascolto. La qualità audio è sorprendente, con una riproduzione fedele dei dettagli musicali e una gamma dinamica impressionante. I bassi sono profondi e ben controllati, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Inoltre, le cuffie TAT3217BK/00 sono dotate di cancellazione del rumore attiva, che riduce efficacemente le interferenze esterne, consentendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. L'autonomia della batteria è notevole, con una durata di riproduzione continua che si estende per diverse ore. La custodia di ricarica compatta offre ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all'uso. La connettività Bluetooth è affidabile e la sincronizzazione con dispositivi è rapida e intuitiva. In conclusione, le cuffie True wireless TAT3217BK/00 offrono un audio di alta qualità, comfort e funzionalità avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza fili. Sia che tu sia un appassionato di musica o che desideri semplicemente goderti i contenuti audio con la massima comodità, queste cuffie sono sicuramente da prendere in considerazione.
Πλεονεκτήματα
Audio
Μειονεκτήματα
Ricarica
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT3217BK Cuffie True wireless
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT3217BK Cuffie True wireless
KingoBongo
30/12/2022
Deutschland
Airpods in günstig
Die Apple Airpods gefielen mir von der Optik recht gut. Aber leider bin ich nicht Krösus. Da haben mich die Philips TAT3217WT angelächelt. Kosten nicht mal ein Drittel des Preises. Das war einen Versuch Wert. Und ich muss sagen ich wurde nicht enttäuscht. Ein toller Tragekomfort und ein kraftvoller Klang. Genauso mag ich es!
Πλεονεκτήματα
Bequem und guter, kraftvoller Klang
Μειονεκτήματα
-
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT3217WT True Wireless Kopfhörer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT3217WT True Wireless Kopfhörer
Dylan69
12/05/2023
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Matige kwaliteit van het geluid
Zeer voordelige oortjes welke ook goed stevig in je oor vast zitten. Kwaliteit is wel minder dan die van de airpods van Apple.
Πλεονεκτήματα
Prijs en oortjes zitten goed stevig in je oor
Μειονεκτήματα
Kwaliteit van geluid veel minder dan bij Apple airpods. Bij aankoop deed rechter oortje het niet. Omgeruild bij de Mskro
Η αξιολογηση έγινε για TAT3217BK True wireless koptelefoons
Η αξιολογηση έγινε για TAT3217BK True wireless koptelefoons