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  • Πλούσιος ήχος, όπου κι αν πάτε
  • Πλούσιος ήχος, όπου κι αν πάτε
  • Πλούσιος ήχος, όπου κι αν πάτε
  • Πλούσιος ήχος, όπου κι αν πάτε
  • Πλούσιος ήχος, όπου κι αν πάτε
  • Πλούσιος ήχος, όπου κι αν πάτε
  • Πλούσιος ήχος, όπου κι αν πάτε
  • Πλούσιος ήχος, όπου κι αν πάτε
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Πλούσιος ήχος, όπου κι αν πάτε
  • Πλούσιος ήχος, όπου κι αν πάτε
  • Πλούσιος ήχος, όπου κι αν πάτε
  • Πλούσιος ήχος, όπου κι αν πάτε
  • Πλούσιος ήχος, όπου κι αν πάτε
  • Πλούσιος ήχος, όπου κι αν πάτε
  • Πλούσιος ήχος, όπου κι αν πάτε

Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά True

TAT3217WT/00

2.1
| (8) Κριτικές

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Πλούσιος ήχος, όπου κι αν πάτε
Απολαύστε τη μουσική σας με πλούσιο ήχο και κρυστάλλινη καθαρότητα, με αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά. Είναι άνετα και αξιόπιστα, ενώ διαθέτουν θήκη φόρτισης που χωράει στην τσέπη σας! Έχουν προστασία IPX5 από τις πιτσιλιές και τον ιδρώτα και διάρκεια αναπαραγωγής 26 ωρών.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πλούσιος ήχος, όπου κι αν πάτε

  • Πλούσιος ήχος

  • Καθαρή ποιότητα κλήσεων

  • Αντοχή στο νερό IPX5

  • Χρόνος αναπαραγωγής έως 26 ώρες

Σταθερή και άνετη ενδώτια εφαρμογή

Σταθερή και άνετη ενδώτια εφαρμογή

Αυτά τα ακουστικά με ειδικό σχήμα προσαρμόζονται στα κανάλια των αυτιών σας, εξασφαλίζοντας εφαρμογή που μειώνει τον εξωτερικό θόρυβο. Οι πανίσχυροι οδηγοί 10 χιλ. σάς επιτρέπουν να απολαμβάνετε πλούσιο, ζωντανό ήχο. Περιλαμβάνει τρία μεγέθη μαλακών, εναλλάξιμων καλυμμάτων ακουστικών από σιλικόνη.

2 ενσωματωμένα μικρόφωνα ENC για ευκρίνεια κλήσεων

2 ενσωματωμένα μικρόφωνα ENC για ευκρίνεια κλήσεων

Το ENC χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο ακύρωσης θορύβου διπλού μικροφώνου για να σας προσφέρει εξαιρετική ευκρίνεια κλήσεων. Δύο μικρόφωνα μειώνουν αποτελεσματικά το θόρυβο περιβάλλοντος, ώστε να μπορείτε να ακούτε ο ένας τον άλλο καθαρά. Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά σάς επιτρέπουν να επικοινωνείτε καθαρά κάθε φορά!

Θήκη φόρτισης USB-C σε μέγεθος τσέπης

Θήκη φόρτισης USB-C σε μέγεθος τσέπης

Πάρτε τη μουσική σας παντού με αυτήν τη θήκη σε μέγεθος τσέπης! Πλήρως φορτισμένα, τα ακουστικά σας προσφέρουν 6 ώρες αναπαραγωγής, ενώ η πλήρως φορτισμένη θήκη προσθέτει 20 ακόμα ώρες. Για γρήγορη ενίσχυση, φορτίστε τα ακουστικά για 15 λεπτά και απολαύστε μια επιπλέον ώρα!

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.1

από 5

8

Κριτικές

4
3

10/08/2023

Italia

Italia

Molto buoni

Le cuffie True wireless TAT3217BK/00 sono un'eccellente scelta per gli appassionati di musica e audio. Dotate di tecnologia True wireless, offrono una connessione stabile e senza fili, consentendo una totale libertà di movimento durante l'ascolto. Il design ergonomico e leggero assicura un comfort prolungato, ideale per lunghe sessioni di ascolto. La qualità audio è sorprendente, con una riproduzione fedele dei dettagli musicali e una gamma dinamica impressionante. I bassi sono profondi e ben controllati, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Inoltre, le cuffie TAT3217BK/00 sono dotate di cancellazione del rumore attiva, che riduce efficacemente le interferenze esterne, consentendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. L'autonomia della batteria è notevole, con una durata di riproduzione continua che si estende per diverse ore. La custodia di ricarica compatta offre ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all'uso. La connettività Bluetooth è affidabile e la sincronizzazione con dispositivi è rapida e intuitiva. In conclusione, le cuffie True wireless TAT3217BK/00 offrono un audio di alta qualità, comfort e funzionalità avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza fili. Sia che tu sia un appassionato di musica o che desideri semplicemente goderti i contenuti audio con la massima comodità, queste cuffie sono sicuramente da prendere in considerazione.

Πλεονεκτήματα

Audio

Μειονεκτήματα

Ricarica

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT3217BK Cuffie True wireless

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT3217BK Cuffie True wireless

30/12/2022

Deutschland

Deutschland

Airpods in günstig

Die Apple Airpods gefielen mir von der Optik recht gut. Aber leider bin ich nicht Krösus. Da haben mich die Philips TAT3217WT angelächelt. Kosten nicht mal ein Drittel des Preises. Das war einen Versuch Wert. Und ich muss sagen ich wurde nicht enttäuscht. Ein toller Tragekomfort und ein kraftvoller Klang. Genauso mag ich es!

Πλεονεκτήματα

Bequem und guter, kraftvoller Klang

Μειονεκτήματα

-

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT3217WT True Wireless Kopfhörer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT3217WT True Wireless Kopfhörer

12/05/2023

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Matige kwaliteit van het geluid

Zeer voordelige oortjes welke ook goed stevig in je oor vast zitten. Kwaliteit is wel minder dan die van de airpods van Apple.

Πλεονεκτήματα

Prijs en oortjes zitten goed stevig in je oor

Μειονεκτήματα

Kwaliteit van geluid veel minder dan bij Apple airpods. Bij aankoop deed rechter oortje het niet. Omgeruild bij de Mskro

Η αξιολογηση έγινε για TAT3217BK True wireless koptelefoons

Η αξιολογηση έγινε για TAT3217BK True wireless koptelefoons

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.