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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά True

TAT2206GR/00

2.4
| (36) Κριτικές

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Πράσινο
Πράσινο
Ροζ
Ροζ
Πάντα έτοιμα
Υπάρχει τίποτα πιο χρήσιμο από ένα ζευγάρι πραγματικά ασύρματων ακουστικών με θήκη φόρτισης που χωράει ακόμα και στην πιο στενή τσέπη; Αυτά τα ενδώτια ακουστικά με προστασία από το πιτσίλισμα και τον ιδρώτα προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα ήχου και χρόνο αναπαραγωγής έως 18 ώρες.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πάντα έτοιμα

  • Ακουστικά earbud με ενδώτια εφαρμογή

  • Εξαιρετικά μικρή θήκη φόρτισης

  • Προστασία από νερό IPX4

  • Χρόνος αναπαραγωγής έως 18 ώρες

Αδιαβροχότητα IPX4

Αδιαβροχότητα IPX4

Με βαθμό προστασίας IPX4 και ισχυρούς οδηγούς 6 χιλ., αυτά τα ακουστικά σάς επιτρέπουν να απολαμβάνετε υπέροχο ήχο σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Με απόλυτη αντοχή στο πιτσίλισμα, αντέχουν σε συνθήκες υγρασίας και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν βρίσκεστε έξω και σας πιάσει βροχή.

Εξαιρετικά μικρή θήκη φόρτισης για χρόνο αναπαραγωγής έως και 12 ώρες

Εξαιρετικά μικρή θήκη φόρτισης για χρόνο αναπαραγωγής έως και 12 ώρες

Βγείτε στον δρόμο με πολλές ώρες φόρτισης στην τσέπη σας. Με μία μόνο φόρτιση μπορείτε να απολαμβάνετε έως και 6 ώρες χρόνο αναπαραγωγής, αλλά και επιπλέον 12 ώρες όταν η θήκη είναι πλήρως φορτισμένη. Με μια σύντομη φόρτιση 15 λεπτών στη θήκη, έχετε στη διάθεσή σας μία ώρα αναπαραγωγής. Για την πλήρη φόρτιση της θήκης απαιτούνται 2 ώρες μέσω σύνδεσης USB-C.

Σταθερή και άνετη ενδώτια εφαρμογή

Απολαύστε πραγματική άνεση χάρη στα μαλακά, εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών από σιλικόνη. Τα άκρα σε κάθε ακουστικό earbud εφαρμόζουν σταθερά στον ακουστικό πόρο, εξασφαλίζοντας άψογη εφαρμογή που μειώνει τον εξωτερικό θόρυβο. Το ειδικό σχήμα διατηρεί το κάθε ακουστικό earbud στη θέση του.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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2.4

από 5

36

Κριτικές

22/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Superb

These are fantastic value for money. Crystal clear with fine definition. If you didn’t know you’d think they were far far more expensive

Πλεονεκτήματα

Everything

Μειονεκτήματα

Nothing

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT2206WT True Wireless Headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT2206WT True Wireless Headphones

09/03/2023

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Qualità prezzo molto soddisfacente

Mi son trovata molto bene, la qualità del suono è davvero buona e le trovo molto comode, consiglio !

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT2206BK Cuffie True wireless

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT2206BK Cuffie True wireless

16/07/2023

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Excelente relação qualidade preço

Adoro o design, a qualidade de som é muito decente. A caixa de carregamento poderia ter um pouco mais de autonomia, e principalmente, as luzes indicadoras LED poderiam ser mais "expressivas". Mas a avaliação geral é muito positiva

Πλεονεκτήματα

Preço/qualidade

Μειονεκτήματα

Luzes indicadoras

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT2206PK Auscultadores True Wireless

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT2206PK Auscultadores True Wireless

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.