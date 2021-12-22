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Μη διαθέσιμο πλέον
TAT2206BK/00
Ακουστικά earbud με ενδώτια εφαρμογή
Εξαιρετικά μικρή θήκη φόρτισης
Προστασία από νερό IPX4
Χρόνος αναπαραγωγής έως 18 ώρες
Με βαθμό προστασίας IPX4 και ισχυρούς οδηγούς 6 χιλ., αυτά τα ακουστικά σάς επιτρέπουν να απολαμβάνετε υπέροχο ήχο σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Με απόλυτη αντοχή στο πιτσίλισμα, αντέχουν σε συνθήκες υγρασίας και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν βρίσκεστε έξω και σας πιάσει βροχή.
Βγείτε στον δρόμο με πολλές ώρες φόρτισης στην τσέπη σας. Με μία μόνο φόρτιση μπορείτε να απολαμβάνετε έως και 6 ώρες χρόνο αναπαραγωγής, αλλά και επιπλέον 12 ώρες όταν η θήκη είναι πλήρως φορτισμένη. Με μια σύντομη φόρτιση 15 λεπτών στη θήκη, έχετε στη διάθεσή σας μία ώρα αναπαραγωγής. Για την πλήρη φόρτιση της θήκης απαιτούνται 2 ώρες μέσω σύνδεσης USB-C.
Απολαύστε πραγματική άνεση χάρη στα μαλακά, εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών από σιλικόνη. Τα άκρα σε κάθε ακουστικό earbud εφαρμόζουν σταθερά στον ακουστικό πόρο, εξασφαλίζοντας άψογη εφαρμογή που μειώνει τον εξωτερικό θόρυβο. Το ειδικό σχήμα διατηρεί το κάθε ακουστικό earbud στη θέση του.
2.4
από 5
36
Κριτικές
Buz lightyear
22/12/2021
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Superb
These are fantastic value for money. Crystal clear with fine definition. If you didn’t know you’d think they were far far more expensive
Πλεονεκτήματα
Everything
Μειονεκτήματα
Nothing
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT2206WT True Wireless Headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT2206WT True Wireless Headphones
Frenky21
09/03/2023
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Qualità prezzo molto soddisfacente
Mi son trovata molto bene, la qualità del suono è davvero buona e le trovo molto comode, consiglio !
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT2206BK Cuffie True wireless
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT2206BK Cuffie True wireless
0tete0
16/07/2023
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Excelente relação qualidade preço
Adoro o design, a qualidade de som é muito decente. A caixa de carregamento poderia ter um pouco mais de autonomia, e principalmente, as luzes indicadoras LED poderiam ser mais "expressivas". Mas a avaliação geral é muito positiva
Πλεονεκτήματα
Preço/qualidade
Μειονεκτήματα
Luzes indicadoras
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT2206PK Auscultadores True Wireless
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT2206PK Auscultadores True Wireless