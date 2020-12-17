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Μη διαθέσιμο πλέον

2000 seriesΠραγματικά ασύρματα ενδώτια ακουστικά

TAT2205RD/00

3.6
| (32) Κριτικές

Διαθέσιμο σε

Κόκκινο
Κόκκινο
Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Μπλε
Μπλε
Πάντα έτοιμα
Υπάρχει τίποτα πιο χρήσιμο από ένα ζευγάρι πραγματικά ασύρματων ακουστικών με θήκη φόρτισης που χωράει ακόμα και στην πιο στενή τσέπη; Αυτά τα ενδώτια ακουστικά με προστασία από το πιτσίλισμα και τον ιδρώτα προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα ήχου και χρόνο αναπαραγωγής έως και 12 ώρες.
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Πάντα έτοιμα

  • Οδηγοί 6 χιλ./ακουστική μόνωση

  • Bluetooth®

Αδιαβροχότητα IPX4

Η θήκη φόρτισης είναι εξαιρετικά πρακτική χάρη στο μικρό της μέγεθος, ενώ αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά είναι ανθεκτικά στο πιτσίλισμα από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Επειδή αντέχουν σε συνθήκες υγρασίας, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν βρίσκεστε έξω και σας πιάσει βροχή ή για τις σταγόνες του ιδρώτα σας, όταν αθλείστε.

Εξαιρετικά μικρή θήκη φόρτισης για χρόνο αναπαραγωγής έως και 12 ώρες

Βγείτε στο δρόμο με πολλές ώρες φόρτισης στην τσέπη σας. Με μία μόνο φόρτιση μπορείτε να απολαμβάνετε έως και 4 ώρες χρόνο αναπαραγωγής, αλλά και επιπλέον 8 ώρες όταν η θήκη είναι πλήρως φορτισμένη. Με μια σύντομη φόρτιση 15 λεπτών στη θήκη έχετε στη διάθεσή σας μία ώρα αναπαραγωγής, ενώ για την πλήρη φόρτιση της θήκης απαιτούνται 2 ώρες μέσω σύνδεσης USB-C.

Ασφαλής και άνετη εφαρμογή

Οι οδηγοί νεοδυμίου 6 χιλ. προσφέρουν εξαιρετικό ήχο και διαθέτουν κομψή και ελαφριά σχεδίαση, για να κινείστε με απόλυτη άνεση. Τα μαλακά και εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών προσφέρουν άνετη αίσθηση κατά την ενδώτια εφαρμογή.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.6

από 5

32

Κριτικές

17/12/2020

Italia

Italia

Ottima ricezione e suono ben bilanciato

Ho comprato queste cuffie convinto di usarle come semplici auricolari per lo smartphone, sono invece delle fantastiche cuffie che permettono una magnifica ricezione della musica e del suono. le ho provate anche con la PS4 e sono perfette anche per i video giochi.

Πλεονεκτήματα

dimensioni, ricezione e bilanciatura suono

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAT2205BK Cuffie in ear True Wireless

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAT2205BK Cuffie in ear True Wireless

01/01/2022

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Produto excelente

Conforto, qualidade, autonomia e som brutal, sem duvida os melhores que adquiri até á data.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAT2205WT Auriculares sem fios True

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAT2205WT Auriculares sem fios True

08/05/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Kopfhörer

Sehr gute Kopfhörer passen super Audio ist top und Akku reich locker den ganzen tag

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.