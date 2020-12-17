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Μη διαθέσιμο πλέον
TAT2205BK/00
Οδηγοί 6 χιλ./ακουστική μόνωση
Bluetooth®
Η θήκη φόρτισης είναι εξαιρετικά πρακτική χάρη στο μικρό της μέγεθος, ενώ αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά είναι ανθεκτικά στο πιτσίλισμα από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Επειδή αντέχουν σε συνθήκες υγρασίας, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν βρίσκεστε έξω και σας πιάσει βροχή ή για τις σταγόνες του ιδρώτα σας, όταν αθλείστε.
Βγείτε στο δρόμο με πολλές ώρες φόρτισης στην τσέπη σας. Με μία μόνο φόρτιση μπορείτε να απολαμβάνετε έως και 4 ώρες χρόνο αναπαραγωγής, αλλά και επιπλέον 8 ώρες όταν η θήκη είναι πλήρως φορτισμένη. Με μια σύντομη φόρτιση 15 λεπτών στη θήκη έχετε στη διάθεσή σας μία ώρα αναπαραγωγής, ενώ για την πλήρη φόρτιση της θήκης απαιτούνται 2 ώρες μέσω σύνδεσης USB-C.
Οι οδηγοί νεοδυμίου 6 χιλ. προσφέρουν εξαιρετικό ήχο και διαθέτουν κομψή και ελαφριά σχεδίαση, για να κινείστε με απόλυτη άνεση. Τα μαλακά και εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών προσφέρουν άνετη αίσθηση κατά την ενδώτια εφαρμογή.
3.6
από 5
32
Κριτικές
ScorpioMax76
17/12/2020
Italia
Ottima ricezione e suono ben bilanciato
Ho comprato queste cuffie convinto di usarle come semplici auricolari per lo smartphone, sono invece delle fantastiche cuffie che permettono una magnifica ricezione della musica e del suono. le ho provate anche con la PS4 e sono perfette anche per i video giochi.
Πλεονεκτήματα
dimensioni, ricezione e bilanciatura suono
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAT2205BK Cuffie in ear True Wireless
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAT2205BK Cuffie in ear True Wireless
Strukka
01/01/2022
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Produto excelente
Conforto, qualidade, autonomia e som brutal, sem duvida os melhores que adquiri até á data.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAT2205WT Auriculares sem fios True
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAT2205WT Auriculares sem fios True
FleckiJ
08/05/2023
Deutschland
Sehr gute Kopfhörer
Sehr gute Kopfhörer passen super Audio ist top und Akku reich locker den ganzen tag
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer