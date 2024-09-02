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TAT2149WT/00
Μικροσκοπικά αλλά πανίσχυρα
Με τον πολύ άνετο σχεδιασμό τους, αυτά τα μικροσκοπικά πραγματικά ασύρματα ακουστικά προσφέρουν ωραία αίσθηση και εμφάνιση όλη μέρα! Είναι πολύ δυνατά πέρα από το μέγεθός τους, με εξαιρετικό ήχο και έξτρα μπάσο σε χαμηλές εντάσεις. Βγαίνετε έξω; Η θήκη χωράει ακόμη και σε μπρελόκ.
Μικροσκοπικά, πραγματικά ασύρματα ακουστικά
Μπρελόκ θήκη φόρτισης
Φυσικός ήχος. Δυναμικά μπάσα
Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο
Τα πιο μικρά πραγματικά ασύρματα ακουστικά της εταιρείας μας διαθέτουν διακριτική σχεδίαση που εφαρμόζει άψογα και προσφέρει υπέροχη αίσθηση, ακόμα και αν τα φοράτε όλη μέρα. Τα ακουστικά εφαρμόζουν στο εξωτερικό μέρος του αυτιού, ώστε να μην μπαίνει το κάλυμμα του ακουστικού μέσα στον ακουστικό πόρο: Εάν χρειάζεστε λίγο περισσότερο κράτημα, υπάρχουν τρία μεγέθη καλυμμάτων από σιλικόνη (περιλαμβάνονται) για να επιλέξετε.
Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά μπορεί να είναι μικρά, αλλά δεν θα χρειαστεί να αυξάνετε την ένταση για να ακούτε τον καλύτερο δυνατό ήχο από τους οδηγούς των 10 χιλ. Πατήστε το αριστερό ακουστικό για να ενεργοποιήσετε τα Δυναμικά μπάσα ή την εφαρμογή Philips Headphones και απολαύστε όλη την ισχύ των αγαπημένων σας μπάσων, ακόμα και σε χαμηλή ένταση.
Η φωνή σας θα ακούγεται καθαρά όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Ένα ειδικό μικρόφωνο συλλαμβάνει τον ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος μείωσης θορύβου μειώνει τον θορύβου του περιβάλλοντος.
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