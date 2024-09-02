Μικροσκοπικά ακουστικά. Εξαιρετικά άνετη εφαρμογή

Τα πιο μικρά πραγματικά ασύρματα ακουστικά της εταιρείας μας διαθέτουν διακριτική σχεδίαση που εφαρμόζει άψογα και προσφέρει υπέροχη αίσθηση, ακόμα και αν τα φοράτε όλη μέρα. Τα ακουστικά εφαρμόζουν στο εξωτερικό μέρος του αυτιού, ώστε να μην μπαίνει το κάλυμμα του ακουστικού μέσα στον ακουστικό πόρο: Εάν χρειάζεστε λίγο περισσότερο κράτημα, υπάρχουν τρία μεγέθη καλυμμάτων από σιλικόνη (περιλαμβάνονται) για να επιλέξετε.