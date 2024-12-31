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TAT2100WT/00
Διαθέσιμο σε
Μικρά ακουστικά. Άνετη εφαρμογή.
Φυσικός ήχος. Δυναμικά μπάσα
Τεχνολογία 4 μικροφώνων
Θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης
Νιώθετε ότι κάτι λείπει από τη μουσική σας; Η συνοδευτική εφαρμογή διαθέτει EQ, έναν έξυπνο ισοσταθμιστή που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ήχο και να εξερευνήσετε διαφορετικές ρυθμίσεις EQ με τα δάχτυλά σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε το Dynamic Bass, να διαχειριστείτε συνδεδεμένες συσκευές, να ενημερώσετε το υλικολογισμικό και πολλά άλλα.
Στα προϊόντα μας χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, ενώ η συσκευασία μας κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα τυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.
Μην σας απασχολεί ο καιρός: ο βαθμός προστασίας IPX4 σημαίνει ότι αυτά τα ακουστικά είναι ανθεκτικά στο πιτσίλισμα, ώστε να αντέχουν στη βροχή! Τα φοράτε κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα ζεστής ημέρας; Είναι ανθεκτικά και στον ιδρώτα.
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