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  • Χρήση όλη μέρα, τέλεια εφαρμογή

Πραγματικά ασύρματα ακουστικά

TAT2100BK/00

Διαθέσιμο σε

Light Blue
Light Blue
Pink
Pink
White
White
Μαύρο
Μαύρο
Χρήση όλη μέρα, τέλεια εφαρμογή
Απολαύστε την κάθε σας μέρα με τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά που προσφέρουν ελαφρύτερη αίσθηση, καλύτερη εφαρμογή και εξαιρετικό ήχο. Απολαμβάνετε έως και 36 ώρες χρόνου αναπαραγωγής με τη θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης, ενώ τα ανάγλυφα άκρα σιλικόνης διατηρούν τα ακουστικά σταθερά και άνετα στη θέση τους.
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Χρήση όλη μέρα, τέλεια εφαρμογή

  • Μικρά ακουστικά. Άνετη εφαρμογή.

  • Φυσικός ήχος. Δυναμικά μπάσα

  • Τεχνολογία 4 μικροφώνων

  • Θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης

Εξαιρετικός ήχος από τα καθημερινά ακουστικά που εφαρμόζουν εκπληκτικά

Τα ανάγλυφα άκρα ακουστικών SecureFit προσφέρουν πιο ανάλαφρη και άνετη εφαρμογή, ενώ εξασφαλίζουν άψογη κάλυψη για ακόμα καλύτερο ήχο. Με χαρακτηριστικά όπως το Dynamic Bass, μπορείτε να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας μελωδίες στο έπακρο ακόμα και αν ακούτε σε χαμηλή ένταση.

Συνδεσιμότητα Bluetooth® πολλαπλών σημείων και εύκολη σύζευξη

Η συμβατότητα με τις πιο πρόσφατες συσκευές Bluetooth® 6.0 σάς επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή ήχου χωρίς ενοχλητικές διακοπές, ενώ μπορείτε να συνδεθείτε σε δύο συσκευές ταυτόχρονα. Υποστηρίζονται επίσης το Google Fast Pair και το Microsoft Swift Pair.

Τεχνολογία 4 μικροφώνων. Καθαρότερες κλήσεις, ακόμα και σε πολυσύχναστους χώρους

Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν ρύθμιση τεσσάρων μικρόφωνων, δύο εκ των οποίων συνδυάζονται με τον αλγόριθμο μείωσης θορύβου τεχνητής νοημοσύνης για πεντακάθαρες κλήσεις. Ακόμα και αν βρίσκεστε σε ένα πολυσύχναστο καφέ, η φωνή σας θα ακουστεί καθαρά και το άτομο στο οποίο μιλάτε δεν θα αποσπάται από το τι συμβαίνει γύρω σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.