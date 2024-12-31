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TAT2100BK/00
Διαθέσιμο σε
Μικρά ακουστικά. Άνετη εφαρμογή.
Φυσικός ήχος. Δυναμικά μπάσα
Τεχνολογία 4 μικροφώνων
Θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης
Τα ανάγλυφα άκρα ακουστικών SecureFit προσφέρουν πιο ανάλαφρη και άνετη εφαρμογή, ενώ εξασφαλίζουν άψογη κάλυψη για ακόμα καλύτερο ήχο. Με χαρακτηριστικά όπως το Dynamic Bass, μπορείτε να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας μελωδίες στο έπακρο ακόμα και αν ακούτε σε χαμηλή ένταση.
Η συμβατότητα με τις πιο πρόσφατες συσκευές Bluetooth® 6.0 σάς επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή ήχου χωρίς ενοχλητικές διακοπές, ενώ μπορείτε να συνδεθείτε σε δύο συσκευές ταυτόχρονα. Υποστηρίζονται επίσης το Google Fast Pair και το Microsoft Swift Pair.
Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν ρύθμιση τεσσάρων μικρόφωνων, δύο εκ των οποίων συνδυάζονται με τον αλγόριθμο μείωσης θορύβου τεχνητής νοημοσύνης για πεντακάθαρες κλήσεις. Ακόμα και αν βρίσκεστε σε ένα πολυσύχναστο καφέ, η φωνή σας θα ακουστεί καθαρά και το άτομο στο οποίο μιλάτε δεν θα αποσπάται από το τι συμβαίνει γύρω σας.
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