Τεχνολογία 4 μικροφώνων. Καθαρότερες κλήσεις, ακόμα και σε πολυσύχναστους χώρους

Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν ρύθμιση τεσσάρων μικρόφωνων, δύο εκ των οποίων συνδυάζονται με τον αλγόριθμο μείωσης θορύβου τεχνητής νοημοσύνης για πεντακάθαρες κλήσεις. Ακόμα και αν βρίσκεστε σε ένα πολυσύχναστο καφέ, η φωνή σας θα ακουστεί καθαρά και το άτομο στο οποίο μιλάτε δεν θα αποσπάται από το τι συμβαίνει γύρω σας.