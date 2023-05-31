2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
TAT1207WT/00
Ακουστικά earbud με άνετη εφαρμογή
Εξαιρετικά μικρή θήκη φόρτισης
Αδιαβροχότητα IPX4
Χρόνος αναπαραγωγής έως 18 ώρες
Αυτά τα άνετα ακουστικά earbud εφαρμόζουν καλά στο αυτί, εξασφαλίζοντας άψογη εφαρμογή που μειώνει τον εξωτερικό θόρυβο. Ακούστε κάθε νότα και λέξη και απολαύστε πραγματική άνεση με τρία μεγέθη μαλακών εναλλάξιμων καλυμμάτων από σιλικόνη.
Αυτή η εξαιρετικά μικρή θήκη σάς προσφέρει πραγματική ισχύ σε μια μικροσκοπική συσκευασία. Πλήρως φορτισμένα, τα ακουστικά σας προσφέρουν 6 ώρες αναπαραγωγής, ενώ η πλήρως φορτισμένη θήκη προσθέτει 12 ακόμα ώρες. Για γρήγορη ενίσχυση, φορτίστε τα ακουστικά σας για 15 λεπτά και απολαύστε μια επιπλέον ώρα!
Με βαθμό προστασίας IPX4 και ισχυρούς οδηγούς 6 χιλ., αυτά τα ακουστικά σάς επιτρέπουν να απολαμβάνετε υπέροχο ήχο σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Με απόλυτη αντοχή στο πιτσίλισμα, αντέχουν σε συνθήκες υγρασίας ή στον ιδρώτα και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν βρίσκεστε έξω και σας πιάσει βροχή.
2.3
από 5
12
Κριτικές
Revieweronly2222
31/05/2023
United Kingdom
The battery lasts forever.
All all recommendations! I am to happy with this product. The best thing is the battery. Bass is very good, as sound quality in general.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT1207BK True Wireless Headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT1207BK True Wireless Headphones
Kueen
21/07/2022
United Kingdom
The product has good outside noises resistant
I got these for gift. I was listening music while cleaning my apartment. These earbuds are so good I was vacuuming the floors and didn't hear the vacuum cleaner wasn't turned on while time LOL. Very good I am happy with those. Only thing is they are maybe not loud enough, but it's good for ears anyway.
Πλεονεκτήματα
Noise resistant
Μειονεκτήματα
Low high volume
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT1207WT True Wireless Headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT1207WT True Wireless Headphones
IngoH
16/07/2025
Sverige
Hållbara
Fantastiskt hållbara. Jag råkade köra en av lurarna i tvättmaskinen. Den fungerar fortfarande lika bra, bara en laddning behövdes. Det är också ett helt ok ljud för det billiga priset.
Πλεονεκτήματα
Hållbara
Μειονεκτήματα
Lite "klumpiga" i örat
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT1207BK True Wireless-hörlurar
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT1207BK True Wireless-hörlurar