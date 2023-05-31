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  • Άμεση χρήση και μεταφορά

Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά True

TAT1207BL/00

2.3
| (12) Κριτικές

Διαθέσιμο σε

Κίτρινο
Κίτρινο
Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Μπλε
Μπλε
Άμεση χρήση και μεταφορά
Πάρτε τα μαζί σας, συνδεθείτε κι είστε έτοιμοι! Αυτά τα φανταστικά, πραγματικά ασύρματα ακουστικά συνοδεύονται από μια εξαιρετικά μικρή θήκη φόρτισης που χωράει στην τσέπη σας για αξιόπιστο, πρακτικό ήχο όπου κι αν βρίσκεστε. Διαθέτουν βαθμό προστασίας IPX4 από τον ιδρώτα και τις πιτσιλιές, καθώς και διάρκεια αναπαραγωγής ως και 18 ώρες!
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Άμεση χρήση και μεταφορά

  • Ακουστικά earbud με άνετη εφαρμογή

  • Εξαιρετικά μικρή θήκη φόρτισης

  • Αδιαβροχότητα IPX4

  • Χρόνος αναπαραγωγής έως 18 ώρες

Σταθερή και άνετη ενδώτια εφαρμογή

Αυτά τα άνετα ακουστικά earbud εφαρμόζουν καλά στο αυτί, εξασφαλίζοντας άψογη εφαρμογή που μειώνει τον εξωτερικό θόρυβο. Ακούστε κάθε νότα και λέξη και απολαύστε πραγματική άνεση με τρία μεγέθη μαλακών εναλλάξιμων καλυμμάτων από σιλικόνη.

Εξαιρετικά μικρή θήκη φόρτισης USB-C

Αυτή η εξαιρετικά μικρή θήκη σάς προσφέρει πραγματική ισχύ σε μια μικροσκοπική συσκευασία. Πλήρως φορτισμένα, τα ακουστικά σας προσφέρουν 6 ώρες αναπαραγωγής, ενώ η πλήρως φορτισμένη θήκη προσθέτει 12 ακόμα ώρες. Για γρήγορη ενίσχυση, φορτίστε τα ακουστικά σας για 15 λεπτά και απολαύστε μια επιπλέον ώρα!

Αδιαβροχότητα IPX4

Με βαθμό προστασίας IPX4 και ισχυρούς οδηγούς 6 χιλ., αυτά τα ακουστικά σάς επιτρέπουν να απολαμβάνετε υπέροχο ήχο σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Με απόλυτη αντοχή στο πιτσίλισμα, αντέχουν σε συνθήκες υγρασίας ή στον ιδρώτα και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν βρίσκεστε έξω και σας πιάσει βροχή.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.3

από 5

12

Κριτικές

4

31/05/2023

United Kingdom

United Kingdom

The battery lasts forever.

All all recommendations! I am to happy with this product. The best thing is the battery. Bass is very good, as sound quality in general.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT1207BK True Wireless Headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT1207BK True Wireless Headphones

21/07/2022

United Kingdom

United Kingdom

The product has good outside noises resistant

I got these for gift. I was listening music while cleaning my apartment. These earbuds are so good I was vacuuming the floors and didn't hear the vacuum cleaner wasn't turned on while time LOL. Very good I am happy with those. Only thing is they are maybe not loud enough, but it's good for ears anyway.

Πλεονεκτήματα

Noise resistant

Μειονεκτήματα

Low high volume

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT1207WT True Wireless Headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT1207WT True Wireless Headphones

16/07/2025

Sverige

Sverige

Hållbara

Fantastiskt hållbara. Jag råkade köra en av lurarna i tvättmaskinen. Den fungerar fortfarande lika bra, bara en laddning behövdes. Det är också ett helt ok ljud för det billiga priset.

Πλεονεκτήματα

Hållbara

Μειονεκτήματα

Lite "klumpiga" i örat

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT1207BK True Wireless-hörlurar

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT1207BK True Wireless-hörlurar

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.