ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Κύρια σελίδα
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος με παρελκόμενα
  • Κύρια σελίδα
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος με παρελκόμενα

Ασύρματα ακουστικά True

TAT1138WT/00

4.1

| (7) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Μπλε
Μπλε

Ακούστε καθαρά τη μουσική σας

Ακούστε άψογα τη μουσική σας. Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά χρησιμοποιούν οδηγούς 13 χιλιοστών για πλούσιο ήχο και δυνατά μπάσα, ενώ διαθέτουν επίσης μικρόφωνο AI για καθαρές κλήσεις. Με αντοχή IPX4 στις πιτσιλιές και στον ιδρώτα, και θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης για 15 ώρες αναπαραγωγής.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ακούστε καθαρά τη μουσική σας

  • Καθαρή ποιότητα κλήσεων

  • Οδηγοί 13 χιλ. για δυνατά μπάσα

  • Εργονομική σχεδίαση για άνεση

  • Αδιαβροχότητα IPX4

Ειδικά σχεδιασμένες μονάδες οδήγησης 13 mm για πλούσιο ήχο και δυνατά μπάσα

Ακούστε τους ήχους σας όπως ακριβώς προορίζονταν να ακούγονται. Αυτά τα ακουστικά χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένες δυναμικές μονάδες οδήγησης 13 mm, για να σας προσφέρουν μια εκπληκτική εμπειρία ακρόασης. Η μεγάλη ικανότητα διαχείρισης Ρεύματος των μονάδων οδήγησης ενισχύει τη δυναμική και τα μπάσα, ώστε να μη χάνετε ποτέ ούτε έναν ρυθμό.

Μην ανησυχείτε. Απολαύστε έως και 15 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με τη θήκη

Ανεξάρτητα από το πόσο φορτωμένη είναι η μέρα σας, αυτά τα ακουστικά μπορούν να καλύψουν κάθε σας ανάγκη. Έχετε 5 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και 10 ώρες επιπλέον από την εύχρηστη θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης.

Μικρόφωνο AI για καθαρή ποιότητα κλήσεων

Μην αφήνετε τους ήχους γύρω σας να διακόπτουν την ακρόασή σας. Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν μικρόφωνο AI που χρησιμοποιεί έναν προηγμένο αλγόριθμο AI για να φιλτράρει το θόρυβο που δεν θέλετε να ακούτε, ενώ διασφαλίζει καθαρή ποιότητα κλήσης. Έτσι, μπορείτε να ακούτε καθαρά τον συνομιλητή σας κάθε φορά.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.1

από 5

7

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

19/09/2024

Deutschland

Deutschland

Die Kopfhörer sind Hammer vom Klang

Jeden meiner Freunde und in meiner Familie würde ich dieses Produkt empfehlen.

Πλεονεκτήματα

Is perfekt für unterwegs

Μειονεκτήματα

Keine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Ημερομηνία χρήσης 2024-08-19

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Ημερομηνία χρήσης 2024-08-19

27/04/2024

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

Das Gerät ist in der Anwendung gans einfach.

Ich war überracht wie einfach die Bedienung war.Der Preis war auch super günstig.

Πλεονεκτήματα

Lange Akku laufzeit.

Μειονεκτήματα

Keine.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Ημερομηνία χρήσης 2023-03-27

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Ημερομηνία χρήσης 2023-03-27

27/03/2024

Deutschland

Deutschland

Absolute Kaufempfehlung bin mit der Qualität sehr

Habe dieses Produkt sehr günstig im Angebot erworben und war wegen des Preises skeptisch gewesen, aber die Marke Philips hat mich eigentlich auch immer schnell positiv überrascht- so auch dieses Produkt. Ich bin begeistert und bereue den schnäppchenkauf auch nicht

Πλεονεκτήματα

Gute Klang Qualität, Sound super, angenehm zu tragen im Ohr

Μειονεκτήματα

bisher ist mir nix negatives aufgefallen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Ημερομηνία χρήσης 2024-02-27

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Ημερομηνία χρήσης 2024-02-27

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.