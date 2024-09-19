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Ακούστε καθαρά τη μουσική σας
Ακούστε άψογα τη μουσική σας. Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά χρησιμοποιούν οδηγούς 13 χιλιοστών για πλούσιο ήχο και δυνατά μπάσα, ενώ διαθέτουν επίσης μικρόφωνο AI για καθαρές κλήσεις. Με αντοχή IPX4 στις πιτσιλιές και στον ιδρώτα, και θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης για 15 ώρες αναπαραγωγής.
Καθαρή ποιότητα κλήσεων
Οδηγοί 13 χιλ. για δυνατά μπάσα
Εργονομική σχεδίαση για άνεση
Αδιαβροχότητα IPX4
Ακούστε τους ήχους σας όπως ακριβώς πρέπει να ακούγονται. Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν προσαρμοσμένη σχεδίαση και δυναμικούς οδηγούς 13 χιλ. που σας προσφέρουν μια εκπληκτική εμπειρία ακρόασης. Η μεγάλη χωρητικότητα ισχύος των οδηγών ενισχύει τη δυναμική και τα μπάσα, για να μην χάνετε ούτε μία νότα.
Ανεξάρτητα από το πόσο φορτωμένη είναι η μέρα σας, αυτά τα ακουστικά μπορούν να καλύψουν κάθε σας ανάγκη. Έχετε 5 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και 10 ώρες επιπλέον από την εύχρηστη θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης.
Μην αφήνετε τους ήχους γύρω σας να διακόπτουν την ακρόασή σας. Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν μικρόφωνο AI που χρησιμοποιεί έναν προηγμένο αλγόριθμο AI για να φιλτράρει το θόρυβο που δεν θέλετε να ακούτε, ενώ διασφαλίζει καθαρή ποιότητα κλήσης. Έτσι, μπορείτε να ακούτε καθαρά τον συνομιλητή σας κάθε φορά.
4.1
από 5
7
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ACHILLES 28
19/09/2024
Deutschland
Die Kopfhörer sind Hammer vom Klang
Jeden meiner Freunde und in meiner Familie würde ich dieses Produkt empfehlen.
Πλεονεκτήματα
Is perfekt für unterwegs
Μειονεκτήματα
Keine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Ημερομηνία χρήσης 2024-08-19
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Ημερομηνία χρήσης 2024-08-19
Halstuch 87
27/04/2024
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Das Gerät ist in der Anwendung gans einfach.
Ich war überracht wie einfach die Bedienung war.Der Preis war auch super günstig.
Πλεονεκτήματα
Lange Akku laufzeit.
Μειονεκτήματα
Keine.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Ημερομηνία χρήσης 2023-03-27
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Ημερομηνία χρήσης 2023-03-27
Aerith
27/03/2024
Deutschland
Absolute Kaufempfehlung bin mit der Qualität sehr
Habe dieses Produkt sehr günstig im Angebot erworben und war wegen des Preises skeptisch gewesen, aber die Marke Philips hat mich eigentlich auch immer schnell positiv überrascht- so auch dieses Produkt. Ich bin begeistert und bereue den schnäppchenkauf auch nicht
Πλεονεκτήματα
Gute Klang Qualität, Sound super, angenehm zu tragen im Ohr
Μειονεκτήματα
bisher ist mir nix negatives aufgefallen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Ημερομηνία χρήσης 2024-02-27
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Ημερομηνία χρήσης 2024-02-27
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.