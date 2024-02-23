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  • Ακούστε καθαρά τη μουσική σας
  • Ακούστε καθαρά τη μουσική σας
  • Ακούστε καθαρά τη μουσική σας
  • Ακούστε καθαρά τη μουσική σας
  • Ακούστε καθαρά τη μουσική σας
  • Ακούστε καθαρά τη μουσική σας
  • Ακούστε καθαρά τη μουσική σας
  • Ακούστε καθαρά τη μουσική σας
  • Ακούστε καθαρά τη μουσική σας
  • Ακούστε καθαρά τη μουσική σας
  • Ακούστε καθαρά τη μουσική σας
  • Ακούστε καθαρά τη μουσική σας
  • Ακούστε καθαρά τη μουσική σας
  • Ακούστε καθαρά τη μουσική σας
  • Ακούστε καθαρά τη μουσική σας
  • Ακούστε καθαρά τη μουσική σας

Ασύρματα ακουστικά True

TAT1108WT/00

3.4
| (9) Κριτικές

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Μπλε
Μπλε
Ακούστε καθαρά τη μουσική σας
Ακούστε άψογα τις κλήσεις και τη μουσική σας. Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά χρησιμοποιούν οδηγούς 6 χιλιοστών για πλούσιο ήχο και δυνατά μπάσα, ενώ διαθέτουν επίσης μικρόφωνο AI για καθαρές κλήσεις. Με αντοχή IPX4 στις πιτσιλιές και στον ιδρώτα, και θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης για 15 ώρες αναπαραγωγής.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ακούστε καθαρά τη μουσική σας

  • Καθαρή ποιότητα κλήσεων

  • Οδηγοί 6 χιλ. για ισχυρά μπάσα

  • Εργονομική σχεδίαση για άνεση

  • Αδιαβροχότητα IPX4

Μην ανησυχείτε. Απολαύστε έως και 15 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με τη θήκη

Ανεξάρτητα από το πόσο φορτωμένη είναι η μέρα σας, αυτά τα ακουστικά μπορούν να καλύψουν κάθε σας ανάγκη. Έχετε 5 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και 10 ώρες επιπλέον από την εύχρηστη θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης.

Προσαρμοσμένοι οδηγοί 6 χιλ. για εξαιρετικό ήχο και ισχυρά μπάσα

Ακούστε τους ήχους σας όπως ακριβώς πρέπει να ακούγονται. Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν προσαρμοσμένη σχεδίαση, δυναμικούς οδηγούς 6 χιλ. που σας προσφέρουν μια ρεαλιστική εμπειρία ακρόασης. Η μεγάλη χωρητικότητα ισχύος των οδηγών ενισχύει τη δυναμική και τα μπάσα, για να μην χάνετε ούτε μια νότα.

Μικρόφωνο AI για καθαρή ποιότητα κλήσεων

Μην αφήνετε τους ήχους γύρω σας να διακόπτουν την ακρόασή σας. Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν μικρόφωνο AI που χρησιμοποιεί έναν προηγμένο αλγόριθμο AI για να φιλτράρει το θόρυβο που δεν θέλετε να ακούτε, ενώ διασφαλίζει καθαρή ποιότητα κλήσης. Έτσι, μπορείτε να ακούτε καθαρά τον συνομιλητή σας κάθε φορά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.4

από 5

9

Κριτικές

3
2

23/02/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto sotto ogni punto di vista suono limpido e cristallino

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT1108BK Cuffie True wireless

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT1108BK Cuffie True wireless

02/11/2024

France

France

Incroyable rapport qualité/prix !!

Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.

Πλεονεκτήματα

Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels

Μειονεκτήματα

Charge lente des écouteurs

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT1108WT Casque True Wireless

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT1108WT Casque True Wireless

17/10/2024

Nederland

Nederland

Geweldige oordopjes

Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.

Πλεονεκτήματα

Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes

Μειονεκτήματα

Geen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT1108WT True wireless koptelefoons

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAT1108WT True wireless koptelefoons

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  1. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.