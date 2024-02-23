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TAT1108BK/00
Καθαρή ποιότητα κλήσεων
Οδηγοί 6 χιλ. για ισχυρά μπάσα
Εργονομική σχεδίαση για άνεση
Αδιαβροχότητα IPX4
Ανεξάρτητα από το πόσο φορτωμένη είναι η μέρα σας, αυτά τα ακουστικά μπορούν να καλύψουν κάθε σας ανάγκη. Έχετε 5 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και 10 ώρες επιπλέον από την εύχρηστη θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης.
Ακούστε τους ήχους σας όπως ακριβώς πρέπει να ακούγονται. Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν προσαρμοσμένη σχεδίαση, δυναμικούς οδηγούς 6 χιλ. που σας προσφέρουν μια ρεαλιστική εμπειρία ακρόασης. Η μεγάλη χωρητικότητα ισχύος των οδηγών ενισχύει τη δυναμική και τα μπάσα, για να μην χάνετε ούτε μια νότα.
Μην αφήνετε τους ήχους γύρω σας να διακόπτουν την ακρόασή σας. Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν μικρόφωνο AI που χρησιμοποιεί έναν προηγμένο αλγόριθμο AI για να φιλτράρει το θόρυβο που δεν θέλετε να ακούτε, ενώ διασφαλίζει καθαρή ποιότητα κλήσης. Έτσι, μπορείτε να ακούτε καθαρά τον συνομιλητή σας κάθε φορά.
3.4
από 5
9
Κριτικές
Bordy
23/02/2024
Italia
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto sotto ogni punto di vista suono limpido e cristallino
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT1108BK Cuffie True wireless
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT1108BK Cuffie True wireless
Tetebleue
02/11/2024
France
Incroyable rapport qualité/prix !!
Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.
Πλεονεκτήματα
Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels
Μειονεκτήματα
Charge lente des écouteurs
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT1108WT Casque True Wireless
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT1108WT Casque True Wireless
BramSt
17/10/2024
Nederland
Geweldige oordopjes
Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.
Πλεονεκτήματα
Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes
Μειονεκτήματα
Geen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT1108WT True wireless koptelefoons
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAT1108WT True wireless koptelefoons
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.