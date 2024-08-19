Άλλα μέρη στη συσκευασία
- Πιστοποιητικό εγγύησης
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
TAR3305/12
Ξυπνήστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε
Αξεπέραστη απλότητα με αυτό το ψηφιακό ραδιορολόι FM. Πανεύκολη περιήγηση στους πολλούς προεπιλεγμένους σταθμούς και δυνατότητα ρύθμισης αφύπνισης με ήχο σταδιακά αυξανόμενης έντασης από το ραδιόφωνο. Θέλετε να συνεχίσετε το ύπνο σας; Απλώστε το χέρι και πατήστε το κουμπί επανάληψης αφύπνισης.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Ο δέκτης FM έχει πεντακάθαρη λήψη και μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 10 προεπιλογές για τους αγαπημένους σας σταθμούς. Στην οθόνη εμφανίζεται καθαρά η ώρα.
Αποκοιμηθείτε ακούγοντας τον αγαπημένο σας σταθμό. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας του ρολογιού για αναπαραγωγή έως και 2 ώρες. Αφού παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος, το ραδιόφωνο απενεργοποιείται.
Η λειτουργία διπλού ξυπνητηριού σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές αφυπνίσεις, ενώ η λειτουργία ήπιας αφύπνισης αυξάνει σταδιακά την ένταση του ραδιοφώνου, ώστε να μην προκαλεί εκνευρισμό.
Αυτό το ξυπνητήρι διαθέτει εφεδρική μπαταρία. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, δεν απαιτείται να επαναφέρετε το ρολόι, ενώ οι ρυθμίσεις στο ξυπνητήρι παραμένουν αποθηκευμένες.
Ήχος
Ηχεία
Συνδεσιμότητα
Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
Ρεύμα
Διαστάσεις συσκευασίας
Διαστάσεις προϊόντος
Αξεσουάρ
Ειδοποίηση
Ρολόι
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.