    Ξυπνήστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε

    Αξεπέραστη απλότητα με αυτό το ψηφιακό ραδιορολόι FM. Πανεύκολη περιήγηση στους πολλούς προεπιλεγμένους σταθμούς και δυνατότητα ρύθμισης αφύπνισης με ήχο σταδιακά αυξανόμενης έντασης από το ραδιόφωνο. Θέλετε να συνεχίσετε το ύπνο σας; Απλώστε το χέρι και πατήστε το κουμπί επανάληψης αφύπνισης.

    • Ψηφιακός συντονισμός FM
    • Διπλό ξυπνητήρι

    Ψηφιακό ραδιόφωνο FM

    Ο δέκτης FM έχει πεντακάθαρη λήψη και μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 10 προεπιλογές για τους αγαπημένους σας σταθμούς. Στην οθόνη εμφανίζεται καθαρά η ώρα.

    Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας. Αποκοιμηθείτε ακούγοντας ραδιόφωνο

    Αποκοιμηθείτε ακούγοντας τον αγαπημένο σας σταθμό. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας του ρολογιού για αναπαραγωγή έως και 2 ώρες. Αφού παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος, το ραδιόφωνο απενεργοποιείται.

    Διπλό ξυπνητήρι. Ένα ρολόι, δύο κλήσεις αφύπνισης

    Η λειτουργία διπλού ξυπνητηριού σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές αφυπνίσεις, ενώ η λειτουργία ήπιας αφύπνισης αυξάνει σταδιακά την ένταση του ραδιοφώνου, ώστε να μην προκαλεί εκνευρισμό.

    Εφεδρική μπαταρία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

    Αυτό το ξυπνητήρι διαθέτει εφεδρική μπαταρία. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, δεν απαιτείται να επαναφέρετε το ρολόι, ενώ οι ρυθμίσεις στο ξυπνητήρι παραμένουν αποθηκευμένες.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Ήχος

      Ισχύς (RMS)
      200 mW
      Σύστημα ήχου
      Μονοφωνικός ήχος

    • Ηχεία

      Διάμετρος οδηγού πλήρους εύρους
      2"
      Αριθμός οδηγών πλήρους εύρους
      1

    • Συνδεσιμότητα

      Bluetooth
      Όχι
      Είσοδος ήχου
      Όχι

    • Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

      LNA - κεραία
      Κεραία FM
      Ζώνες δέκτη
      FM
      Αριθμός αποθηκευμένων σταθμών
      10
      RDS
      Όχι
      Εύρος συχνοτήτων FM
      87,5 - 108  MHz

    • Ρεύμα

      Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή
      <1W
      Τύπος ισχύος
      Είσοδος DC
      Εφεδρική μπαταρία
      AAA x 2 (δεν περιλαμβάνονται)
      Είσοδος ισχύος AC
      100-240V 50/60Hz
      Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία
      <3W

    • Διαστάσεις συσκευασίας

      Ύψος
      17  εκ.
      Τύπος συσκευασίας
      Συσκευασία
      Τύπος τοποθέτησης σε ράφι
      Επίπεδα
      Πλάτος
      13.6  εκ.
      Βάθος
      6  εκ.
      Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
      1
      Μικτό βάρος
      0.349  κ.
      Καθαρό βάρος
      0.204  κ.
      Καθαρό απόβαρο
      0.145  κ.

    • Διαστάσεις προϊόντος

      Ύψος
      5.4  εκ.
      Πλάτος
      13.1  εκ.
      Βάθος
      13.1  εκ.
      Βάρος
      0.203  κ.

    • Αξεσουάρ

      Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
      • Πιστοποιητικό εγγύησης
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης
      • Προσαρμογέας AC

    • Ειδοποίηση

      Πηγή αφύπνισης
      • Ραδιόφ. FM
      • Βομβητής
      Αριθμός αφυπνίσεων
      2
      Χρονοδιακόπτης ύπνου
      15/ 30/ 60/ 90/ 120 λεπτά
      Επανάληψη αφύπνισης (snooze)
      Ναι, 9 λεπτά

    • Ρολόι

      Οθόνη
      LED
      Τύπος
      Ψηφιακά

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Πιστοποιητικό εγγύησης
    • Οδηγός γρήγορης έναρξης
