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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller

Moving SoundΑσύρματο ηχείο

TAMS60Y/00

4.9

| (19) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Black
Black
Yellow
Yellow

The Roller

Ένα είδωλο ξαναγεννιέται. Το Roller συνδυάζει πραγματικό στερεοφωνικό ήχο και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα με το αξεπέραστο στιλ του των 80s. Είναι τολμηρό, είναι δυνατό και προσφέρει βαθιά, πεντακάθαρα μπάσα που χτυπούν δυνατά και παραμένουν σφιχτά.

Δείτε όλα τα οφέλη

The Roller

  • Εντυπωσιακός ήχος. Ρετρό εμφάνιση

  • 120W MAX (60W RMS)

  • Έως και 24 ώρες αναπαραγωγής

  • Προστασία από σκόνη/νερό IP67

Ένα εμβληματικό μοντέλο της δεκαετίας του '80 σε νέα εκδοχή

Ένα εμβληματικό μοντέλο της δεκαετίας του '80 σε νέα εκδοχή

Το Roller μπορεί να μοιάζει όπως στην εποχή της κασέτας, αλλά έχει επανασχεδιαστεί ώστε να αποδίδει ισχύ έως 120 W (60 W RMS) και μπάσα πιο βαθιά από ποτέ. Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Moving Sound για να απολαύσετε δυνατά μπάσα και καθαρό ήχο στο ύπαιθρο.

Νέα εποχή στον ήχο. Ενεργό στερεοφωνικό σύστημα 2 κατευθύνσεων

Νέα εποχή στον ήχο. Ενεργό στερεοφωνικό σύστημα 2 κατευθύνσεων

Οι διπλοί οδηγοί 3,5", τα ειδικά τουίτερ και το ενεργό crossover συνδυάζονται για να διαχωρίσουν τις υψηλές και τις χαμηλές συχνότητες με ακρίβεια. Οι διπλοί παθητικοί ακτινοβολητές ενισχύουν τα μπάσα. Το αποτέλεσμα; Πραγματικός στερεοφωνικός ήχος με μεγάλο βάθος και κρυστάλλινες λεπτομέρειες.

Συνδεσιμότητα Bluetooth® πολλαπλών σημείων και ήχος USB

Συνδεσιμότητα Bluetooth® πολλαπλών σημείων και ήχος USB

Το Bluetooth® 6.0 σάς επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή ήχου χωρίς ενοχλητικές διακοπές, ενώ μπορείτε να συνδέσετε το Roller σε δύο συσκευές ταυτόχρονα. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή στη θύρα USB-C και να ακούσετε μουσική με αυτόν τον τρόπο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.9

από 5

19

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

10/09/2026

France

France

Je m’en passe plus!

Le son est juste excellent, surtout les basses comme j’adore! Il est léger et se déplace facilement. Les leds qui s’agitent en même temps que le son c’est magique! J’adore! Et la batterie tient longtemps.

Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil

Date of Use 2026-09-06

Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil

Date of Use 2026-09-06

09/09/2026

Deutschland

Deutschland

Modernem Hightech und Retro-Stil!😎👍

Das Design hat mich sofort begeistert: eine tolle Kombination aus modernem Hightech und Retro-stil. Das Display ist scharf, die Farbtasten sehen sehr stylisch aus. Besonders schön finde ich die beleuchteten Lautsprecherkonturen mit mehreren einstellbaren Modi. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Gewicht angenehm und der Lautsprecher gut tragbar. Der Klang ist klar und kräftig, mit sattem Bass und höher Lautstärke. Auch das Zubehör ist durch gutdacht.

Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher

Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Gutes Teil für unterwegs!

Sound sehr gut, aussehen gewöhnungsbedürftig. mit ip67 auch für den Strand geeignet, auch als Powerbank geeignet mit 10.000 mah auch als Powerbank geeignet.

Πλεονεκτήματα

Guter Sound, lange Spielzeit

Μειονεκτήματα

Aussehen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Auracast™ είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc.

  2. Η πιστοποίηση IP67 σημαίνει ότι η μονάδα του ηχείου είναι πλήρως προστατευμένη από τη σκόνη και μπορεί να βυθιστεί σε βάθος έως 1 m για έως και 30 λεπτά.