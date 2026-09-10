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The Roller
Ένα είδωλο ξαναγεννιέται. Το Roller προσφέρει πραγματικό στερεοφωνικό ήχο και άψογη συνδεσιμότητα με το χαρακτηριστικό στυλ της δεκαετίας του 1980. Απολαύστε δυνατό ήχο και βαθιά, κρυστάλλινα μπάσα που θα σας συναρπάσουν.
Εντυπωσιακός ήχος. Ρετρό εμφάνιση
Μέγ. 120 W (60 W RMS)
Χρόνος αναπαραγωγής έως 24 ώρες
Προστασία IP67 από σκόνη/νερό
Το Roller μπορεί να μοιάζει όπως στην εποχή της κασέτας, αλλά έχει επανασχεδιαστεί ώστε να αποδίδει ισχύ έως 120 W (60 W RMS) και μπάσα πιο βαθιά από ποτέ. Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Moving Sound για να απολαύσετε δυνατά μπάσα και καθαρό ήχο στο ύπαιθρο.
Οι διπλοί οδηγοί 3,5", τα ειδικά τουίτερ και το ενεργό crossover συνδυάζονται για να διαχωρίσουν τις υψηλές και τις χαμηλές συχνότητες με ακρίβεια. Οι διπλοί παθητικοί ακτινοβολητές ενισχύουν τα μπάσα. Το αποτέλεσμα; Πραγματικός στερεοφωνικός ήχος με μεγάλο βάθος και κρυστάλλινες λεπτομέρειες.
Το Bluetooth® 6.0 σάς επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή ήχου χωρίς ενοχλητικές διακοπές, ενώ μπορείτε να συνδέσετε το Roller σε δύο συσκευές ταυτόχρονα. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή στη θύρα USB-C και να ακούσετε μουσική με αυτόν τον τρόπο.
4.9
από 5
19
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
NadirC
10/09/2026
France
Μέρος της προώθησης
Je m’en passe plus!
Le son est juste excellent, surtout les basses comme j’adore! Il est léger et se déplace facilement. Les leds qui s’agitent en même temps que le son c’est magique! J’adore! Et la batterie tient longtemps.
Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-09-06
Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-09-06
JanosC
09/09/2026
Deutschland
Μέρος της προώθησης
Modernem Hightech und Retro-Stil!😎👍
Das Design hat mich sofort begeistert: eine tolle Kombination aus modernem Hightech und Retro-stil. Das Display ist scharf, die Farbtasten sehen sehr stylisch aus. Besonders schön finde ich die beleuchteten Lautsprecherkonturen mit mehreren einstellbaren Modi. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Gewicht angenehm und der Lautsprecher gut tragbar. Der Klang ist klar und kräftig, mit sattem Bass und höher Lautstärke. Auch das Zubehör ist durch gutdacht.
Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher
Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher
Leonw97
08/09/2026
Deutschland
Gutes Teil für unterwegs!
Sound sehr gut, aussehen gewöhnungsbedürftig. mit ip67 auch für den Strand geeignet, auch als Powerbank geeignet mit 10.000 mah auch als Powerbank geeignet.
Πλεονεκτήματα
Guter Sound, lange Spielzeit
Μειονεκτήματα
Aussehen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Το λεκτικό σήμα Auracast™ και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc.
Η κατηγορία IP67 σημαίνει ότι ο οδηγός του ηχείου διαθέτει προστασία από τη σκόνη και μπορεί να βυθιστεί σε βάθος έως 1 μέτρου για έως 30 λεπτά.