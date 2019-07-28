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Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά με μικρόφωνο

TAKH101PK/00

Πάμε!

Αφήστε τα παιδιά να βλέπουν ταινίες, να ακούνε τραγούδια ή να παίζουν με τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής που δεν θα βλάψουν τα αυτιά τους. Αυτά τα πολύχρωμα ακουστικά είναι άνετα και περιορίζουν την ένταση ήχου στα 85 dB. Τα παιδιά μπορούν να απολαμβάνουν με ασφάλεια ό,τι βλέπουν στην οθόνη ή τα αγαπημένα τους τραγούδια.

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Πάμε!

  • Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

  • Μαλακά επικαλύμματα αυτιών

Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο

Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου θέλετε.

Ακουστικοί οδηγοί 32 χιλ. Καθαρός ήχος

Ειδικά σχεδιασμένοι για να προστατεύουν τα παιδικά αυτιά, αυτά τα ακουστικά διαθέτουν ακουστικούς οδηγούς 32 χιλ. που έχουν περιοριστεί στα 85 dB. Μπορείτε να είστε σίγουροι, γνωρίζοντας ότι τα παιδιά σας απολαμβάνουν τη μουσική, τα βίντεο και τα παιχνίδια με ασφάλεια.

Αναδιπλούμενη σχεδίαση με μικρό μέγεθος. Εύκολη αποθήκευση

Αυτά τα ενσύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής για παιδιά διπλώνουν προς τα μέσα, για μικρότερες διαστάσεις. Τέλεια για μεταφορά στην τσέπη του παλτό ή στην τσάντα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.