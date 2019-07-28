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Μη διαθέσιμο πλέον
TAKH101PK/00
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Αφήστε τα παιδιά να βλέπουν ταινίες, να ακούνε τραγούδια ή να παίζουν με τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής που δεν θα βλάψουν τα αυτιά τους. Αυτά τα πολύχρωμα ακουστικά είναι άνετα και περιορίζουν την ένταση ήχου στα 85 dB. Τα παιδιά μπορούν να απολαμβάνουν με ασφάλεια ό,τι βλέπουν στην οθόνη ή τα αγαπημένα τους τραγούδια.
Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση
Αγκαλιάζουν το αυτί
Μαλακά επικαλύμματα αυτιών
Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου θέλετε.
Ειδικά σχεδιασμένοι για να προστατεύουν τα παιδικά αυτιά, αυτά τα ακουστικά διαθέτουν ακουστικούς οδηγούς 32 χιλ. που έχουν περιοριστεί στα 85 dB. Μπορείτε να είστε σίγουροι, γνωρίζοντας ότι τα παιδιά σας απολαμβάνουν τη μουσική, τα βίντεο και τα παιχνίδια με ασφάλεια.
Αυτά τα ενσύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής για παιδιά διπλώνουν προς τα μέσα, για μικρότερες διαστάσεις. Τέλεια για μεταφορά στην τσέπη του παλτό ή στην τσάντα.
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