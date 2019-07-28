Πάμε!

Αφήστε τα παιδιά να βλέπουν ταινίες, να ακούνε τραγούδια ή να παίζουν με τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής που δεν θα βλάψουν τα αυτιά τους. Αυτά τα πολύχρωμα ακουστικά είναι άνετα και περιορίζουν την ένταση ήχου στα 85 dB. Τα παιδιά μπορούν να απολαμβάνουν με ασφάλεια ό,τι βλέπουν στην οθόνη ή τα αγαπημένα τους τραγούδια.