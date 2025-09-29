ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118Turntable image 119Turntable image 120Turntable image 121Turntable image 122Turntable image 123Turntable image 124Turntable image 125Turntable image 126Turntable image 127Turntable image 128Turntable image 129Turntable image 130Turntable image 131Turntable image 132Turntable image 133Turntable image 134Turntable image 135Turntable image 136Turntable image 137Turntable image 138Turntable image 139Turntable image 140Turntable image 141Turntable image 142Turntable image 143Turntable image 144Turntable image 145Turntable image 146Turntable image 147Turntable image 148Turntable image 149Turntable image 150Turntable image 151Turntable image 152Turntable image 153Turntable image 154Turntable image 155Turntable image 156Turntable image 157Turntable image 158Turntable image 159Turntable image 160Turntable image 161Turntable image 162Turntable image 163Turntable image 164Turntable image 165Turntable image 166Turntable image 167Turntable image 168Turntable image 169Turntable image 170Turntable image 171Turntable image 172Turntable image 173Turntable image 174Turntable image 175Turntable image 176Turntable image 177Turntable image 178Turntable image 179Turntable image 180Turntable image 181Turntable image 182Turntable image 183Turntable image 184Turntable image 185Turntable image 186Turntable image 187Turntable image 188Turntable image 189Turntable image 190Turntable image 191Turntable image 192Turntable image 193Turntable image 194Turntable image 195Turntable image 196Turntable image 197Turntable image 198Turntable image 199Turntable image 200Turntable image 201Turntable image 202Turntable image 203Turntable image 204Turntable image 205Turntable image 206Turntable image 207Turntable image 208Turntable image 209Turntable image 210Turntable image 211Turntable image 212Turntable image 213Turntable image 214Turntable image 215Turntable image 216
  • Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία
  • Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία
  • Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία
  • Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία
  • Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία
  • Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία
  • Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία
  • Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία
  • Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία
  • Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία
  • Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118Turntable image 119Turntable image 120Turntable image 121Turntable image 122Turntable image 123Turntable image 124Turntable image 125Turntable image 126Turntable image 127Turntable image 128Turntable image 129Turntable image 130Turntable image 131Turntable image 132Turntable image 133Turntable image 134Turntable image 135Turntable image 136Turntable image 137Turntable image 138Turntable image 139Turntable image 140Turntable image 141Turntable image 142Turntable image 143Turntable image 144Turntable image 145Turntable image 146Turntable image 147Turntable image 148Turntable image 149Turntable image 150Turntable image 151Turntable image 152Turntable image 153Turntable image 154Turntable image 155Turntable image 156Turntable image 157Turntable image 158Turntable image 159Turntable image 160Turntable image 161Turntable image 162Turntable image 163Turntable image 164Turntable image 165Turntable image 166Turntable image 167Turntable image 168Turntable image 169Turntable image 170Turntable image 171Turntable image 172Turntable image 173Turntable image 174Turntable image 175Turntable image 176Turntable image 177Turntable image 178Turntable image 179Turntable image 180Turntable image 181Turntable image 182Turntable image 183Turntable image 184Turntable image 185Turntable image 186Turntable image 187Turntable image 188Turntable image 189Turntable image 190Turntable image 191Turntable image 192Turntable image 193Turntable image 194Turntable image 195Turntable image 196Turntable image 197Turntable image 198Turntable image 199Turntable image 200Turntable image 201Turntable image 202Turntable image 203Turntable image 204Turntable image 205Turntable image 206Turntable image 207Turntable image 208Turntable image 209Turntable image 210Turntable image 211Turntable image 212Turntable image 213Turntable image 214Turntable image 215Turntable image 216
  • Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία
  • Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία
  • Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία
  • Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία
  • Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία
  • Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία
  • Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία
  • Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία
  • Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία
  • Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία

Παιδικά ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

TAK5500RT/00

5
| (4) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Πορτοκαλί φως
Πορτοκαλί φως
Σκούρο βεραμάν
Σκούρο βεραμάν
Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία
Τα παιδιά μπορούν να απορροφηθούν άφοβα με αυτά τα ασύρματα ακουστικά με περιορισμένη ένταση. Ο ήχος είναι καθαρός και ευκρινής, ενώ η προσαρμοζόμενη ακύρωση θορύβου τους επιτρέπει να συγκεντρωθούν ήσυχα ή να ακούσουν αυτό που ακούν χωρίς να θέλουν να δυναμώσουν την ένταση!
Δείτε όλα τα οφέλη

Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία

  • Ένταση που περιορίζεται στα 85 dB

  • Ακύρωση θορύβου Pro

  • Ασύρματη κοινή χρήση ήχου

  • Ανθεκτικά και αναδιπλούμενα

Σχεδιασμένα για τα μικρά αφτιά. Όρια έντασης ήχου για το σπίτι και για τις μετακινήσεις

Σχεδιασμένα για τα μικρά αφτιά. Όρια έντασης ήχου για το σπίτι και για τις μετακινήσεις

Αυτά τα ακουστικά έχουν άνετη εφαρμογή που αγκαλιάζει το αυτί και βοηθά να μειωθεί ο θόρυβος από το περιβάλλον, ενώ το όριο έντασης είναι 75 dB, ιδανικό για ακρόαση σε πιο ήσυχα περιβάλλοντα. Για πιο θορυβώδεις τοποθεσίες, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου μέσω των ακουστικών ή της εφαρμογής Philips Headphones—και οι γονείς μπορούν να ορίζουν μια λειτουργία ταξιδιού 85 dB στην εφαρμογή.

Προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου για ασφαλή ακρόαση οπουδήποτε

Προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου για ασφαλή ακρόαση οπουδήποτε

Η λειτουργία Προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου προσαρμόζεται αυτόματα στο περιβάλλον, ώστε τα παιδιά να μπορούν να εστιάζουν αθόρυβα ή να ακούν τους ήχους τους σε θορυβώδη μέρη χωρίς να ζητούν αύξηση της έντασης! Τα κουμπιά χειρισμού των ακουστικών ενεργοποιούν τη Λειτουργία επίγνωσης, ώστε να μπορούν να ακούν τι συμβαίνει γύρω τους, ενώ η λειτουργία Γρήγορης επίγνωσης βελτιώνει τις φωνές για να μπορούν να σας ακούν ενώ φορούν τα ακουστικά.

Η ασύρματη κοινή χρήση ήχου διπλασιάζει τη διασκέδαση

Η ασύρματη κοινή χρήση ήχου διπλασιάζει τη διασκέδαση

Αν οι φίλοι του παιδιού σας έχουν επίσης ένα ζευγάρι ακουστικά Philips K5500, μπορούν να δημιουργήσουν μια ασύρματη αλυσιδωτή σύνδεση ανάμεσα στα ακουστικά τους και να ακούσουν τον ίδιο ήχο. Ένα ζευγάρι ακουστικών συνδέεται στην έξυπνη συσκευή από την οποία θέλουν να ακούσουν και, στη συνέχεια, και οι δύο φίλοι πρέπει να πατήσουν το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εισέλθουν στη λειτουργία κοινής χρήσης ήχου.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

5.0

από 5

4

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

29/09/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekt für unterwegs

Ich bin mit dem Kopfhörer sehr zufrieden. Wir nutzen diese für Reisen zum Tablet schauen bspw. im Flieger. Sehr praktisch ist, dass die Kopfhörer kabellos sind. Sie unterdrücken umliegende Geräusche problemlos und haben direkt funktioniert.

Η αξιολογηση έγινε για TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

Η αξιολογηση έγινε για TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

23/09/2025

Deutschland

Deutschland

Tolle Kinderkopfhörer mit kleiner Schwäche bei der

Die *PHILIPS TAK5500AL/00 Wireless Over-Ear Headphones* sind wirklich super für Kinder. Sie sitzen bequem, sehen modern aus und die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Besonders positiv: Die *Lautstärkebegrenzung* schützt das Gehör, und die *lange Akkulaufzeit* ist perfekt für Reisen oder längere Hörspielzeiten. Auch das *faltbare Design* ist praktisch für unterwegs. Ein kleiner Minuspunkt: In lauteren Umgebungen (z. B. im Flugzeug) könnte der Ton etwas kräftiger sein. Ansonsten sind wir aber sehr zufrieden! *Fazit:* Klare Kaufempfehlung für Eltern, die sichere und bequeme Kopfhörer für ihre Kinder suchen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

23/09/2025

Deutschland

Deutschland

Empfehlenswert!

Ich habe den Kopfhörer für mein Enkelkind gekauft, ihn aber auch selbst ausprobiert. Die Passform bei unserer Kleinen ist hervorragend! Und selbst die Geräuschunterdrückung ist top - und das bei einem „Kinderkopfhörer“. Akku hält auch lange genug. Einfach die gewohnt gute Philips-Qualität! Sehr zu empfehlen!

Πλεονεκτήματα

Passform, Qualität, Geräuschunterdrückung, Design

Μειονεκτήματα

-

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η ένταση ήχου περιορίζεται στα 75 dB σε φυσιολογικές συνθήκες και σε 85 dB σε συνθήκες ταξιδιού, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50332 για ασφαλή ακρόαση.