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Διαθέσιμο σε
Ένταση που περιορίζεται στα 85 dB
Ακύρωση θορύβου Pro
Ασύρματη κοινή χρήση ήχου
Ανθεκτικά και αναδιπλούμενα
Αυτά τα ακουστικά έχουν άνετη εφαρμογή που αγκαλιάζει το αυτί και βοηθά να μειωθεί ο θόρυβος από το περιβάλλον, ενώ το όριο έντασης είναι 75 dB, ιδανικό για ακρόαση σε πιο ήσυχα περιβάλλοντα. Για πιο θορυβώδεις τοποθεσίες, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου μέσω των ακουστικών ή της εφαρμογής Philips Headphones—και οι γονείς μπορούν να ορίζουν μια λειτουργία ταξιδιού 85 dB στην εφαρμογή.*
Η λειτουργία Προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου προσαρμόζεται αυτόματα στο περιβάλλον, ώστε τα παιδιά να μπορούν να εστιάζουν αθόρυβα ή να ακούν τους ήχους τους σε θορυβώδη μέρη χωρίς να ζητούν αύξηση της έντασης! Τα κουμπιά χειρισμού των ακουστικών ενεργοποιούν τη Λειτουργία επίγνωσης, ώστε να μπορούν να ακούν τι συμβαίνει γύρω τους, ενώ η λειτουργία Γρήγορης επίγνωσης βελτιώνει τις φωνές για να μπορούν να σας ακούν ενώ φορούν τα ακουστικά.
Αν οι φίλοι του παιδιού σας έχουν επίσης ένα ζευγάρι ακουστικά Philips K5500, μπορούν να δημιουργήσουν μια ασύρματη αλυσιδωτή σύνδεση ανάμεσα στα ακουστικά τους και να ακούσουν τον ίδιο ήχο. Ένα ζευγάρι ακουστικών συνδέεται στην έξυπνη συσκευή από την οποία θέλουν να ακούσουν και, στη συνέχεια, και οι δύο φίλοι πρέπει να πατήσουν το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εισέλθουν στη λειτουργία κοινής χρήσης ήχου.
5.0
από 5
4
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
meckilein87
29/09/2025
Deutschland
Perfekt für unterwegs
Ich bin mit dem Kopfhörer sehr zufrieden. Wir nutzen diese für Reisen zum Tablet schauen bspw. im Flieger. Sehr praktisch ist, dass die Kopfhörer kabellos sind. Sie unterdrücken umliegende Geräusche problemlos und haben direkt funktioniert.
Η αξιολογηση έγινε για TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Η αξιολογηση έγινε για TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Mspower2006
23/09/2025
Deutschland
Tolle Kinderkopfhörer mit kleiner Schwäche bei der
Die *PHILIPS TAK5500AL/00 Wireless Over-Ear Headphones* sind wirklich super für Kinder. Sie sitzen bequem, sehen modern aus und die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Besonders positiv: Die *Lautstärkebegrenzung* schützt das Gehör, und die *lange Akkulaufzeit* ist perfekt für Reisen oder längere Hörspielzeiten. Auch das *faltbare Design* ist praktisch für unterwegs. Ein kleiner Minuspunkt: In lauteren Umgebungen (z. B. im Flugzeug) könnte der Ton etwas kräftiger sein. Ansonsten sind wir aber sehr zufrieden! *Fazit:* Klare Kaufempfehlung für Eltern, die sichere und bequeme Kopfhörer für ihre Kinder suchen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
FY1503
23/09/2025
Deutschland
Empfehlenswert!
Ich habe den Kopfhörer für mein Enkelkind gekauft, ihn aber auch selbst ausprobiert. Die Passform bei unserer Kleinen ist hervorragend! Und selbst die Geräuschunterdrückung ist top - und das bei einem „Kinderkopfhörer“. Akku hält auch lange genug. Einfach die gewohnt gute Philips-Qualität! Sehr zu empfehlen!
Πλεονεκτήματα
Passform, Qualität, Geräuschunterdrückung, Design
Μειονεκτήματα
-
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Η ένταση ήχου περιορίζεται στα 75 dB σε φυσιολογικές συνθήκες και σε 85 dB σε συνθήκες ταξιδιού, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50332 για ασφαλή ακρόαση.