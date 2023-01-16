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Μη διαθέσιμο πλέον
Διαθέσιμο σε
Ιδανική επιλογή για παιχνίδι
Αυτά τα ασύρματα ακουστικά ανοιχτού τύπου επιτρέπουν στα παιδιά σας να ακούν τα πάντα. Οριοθετήστε τον χρόνο παιχνιδιού και την ένταση του ήχου μέσω της εφαρμογής Philips. Χάρη στην ασφαλή εφαρμογή και το ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής, τα ακουστικά θα μεγαλώνουν μαζί με το παιδί σας και δεν θα πέφτουν καθώς παίζει!
Ασύρματα ακουστικά ανοικτού τύπου
Οστική αγωγή ήχου
Γονικοί έλεγχοι βάσει εφαρμογής
Προστασία από νερό IPX5
Τα παιδιά βρίσκονται πάντα εν κινήσει! Τα ακουστικά αυτών των ελαφριών ακουστικών τοποθετούνται ακριβώς μπροστά από τα αυτιά του παιδιού σας. Έτσι, είτε παίζουν παιχνίδια, είτε παρακολουθούν ένα διαδικτυακό μάθημα, είτε ακούνε μουσική, τα ακουστικά παραμένουν σταθερά και άνετα.
Αυτά τα ακουστικά χρησιμοποιούν τεχνολογία οστικής αγωγής ήχου που επιτρέπει στα παιδιά σας να ακούν τη μουσική, τα μαθήματα και τα παιχνίδια τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα καλύμματα των ακουστικών τοποθετούνται μπροστά από τα αυτιά, για να είστε σίγουροι ότι το παιδί σας θα μπορεί να ακούει όλα όσα συμβαίνουν γύρω του.
Περιορίστε εύκολα την ένταση και το χρόνο αναπαραγωγής μέσω της εφαρμογής Philips. Το επίπεδο ντεσιμπέλ των ακουστικών περιορίζεται στα 85dB, αλλά μπορεί να ρυθμιστεί σε ακόμα πιο χαμηλή τιμή για τα πιο ευαίσθητα αυτιά. Ρυθμίστε τον χρόνο αναπαραγωγής ανά ημέρα ή ανά εβδομάδα και ένα φωνητικό μήνυμα θα ενημερώνει τα παιδιά σας όταν τελειώνει ο χρόνος!
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Jansen010010
16/01/2023
Nederland
Heel fijn en vooral heel veilig
Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.
Πλεονεκτήματα
Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust
Μειονεκτήματα
Weinig varianten qua kleur
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen
Ημερομηνία χρήσης 2021-12-16
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen
Ημερομηνία χρήσης 2021-12-16
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.
Η ένταση ήχου περιορίζεται στα <85 dB σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50332 για ασφαλή ακρόαση.