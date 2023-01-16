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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά ανοικτού τύπου για παιδιά

TAK4607GR/00

5

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Αστραφτερό μοβ
Αστραφτερό μοβ
Γκρι
Γκρι
Πράσινο
Πράσινο

Ιδανική επιλογή για παιχνίδι

Αυτά τα ασύρματα ακουστικά ανοιχτού τύπου επιτρέπουν στα παιδιά σας να ακούν τα πάντα. Οριοθετήστε τον χρόνο παιχνιδιού και την ένταση του ήχου μέσω της εφαρμογής Philips. Χάρη στην ασφαλή εφαρμογή και το ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής, τα ακουστικά θα μεγαλώνουν μαζί με το παιδί σας και δεν θα πέφτουν καθώς παίζει!

Δείτε όλα τα οφέλη

Ιδανική επιλογή για παιχνίδι

  • Ασύρματα ακουστικά ανοικτού τύπου

  • Οστική αγωγή ήχου

  • Γονικοί έλεγχοι βάσει εφαρμογής

  • Προστασία από νερό IPX5

Άνετη σχεδίαση που αγκαλιάζει το αυτί

Άνετη σχεδίαση που αγκαλιάζει το αυτί

Τα παιδιά βρίσκονται πάντα εν κινήσει! Τα ακουστικά αυτών των ελαφριών ακουστικών τοποθετούνται ακριβώς μπροστά από τα αυτιά του παιδιού σας. Έτσι, είτε παίζουν παιχνίδια, είτε παρακολουθούν ένα διαδικτυακό μάθημα, είτε ακούνε μουσική, τα ακουστικά παραμένουν σταθερά και άνετα.

Σχεδίαση ανοικτού τύπου για απόλυτη επίγνωση

Σχεδίαση ανοικτού τύπου για απόλυτη επίγνωση

Αυτά τα ακουστικά χρησιμοποιούν τεχνολογία οστικής αγωγής ήχου που επιτρέπει στα παιδιά σας να ακούν τη μουσική, τα μαθήματα και τα παιχνίδια τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα καλύμματα των ακουστικών τοποθετούνται μπροστά από τα αυτιά, για να είστε σίγουροι ότι το παιδί σας θα μπορεί να ακούει όλα όσα συμβαίνουν γύρω του.

Οι γονείς μπορούν να περιορίσουν την ένταση του ήχου και το χρόνο αναπαραγωγής μέσω της εφαρμογής Philips

Οι γονείς μπορούν να περιορίσουν την ένταση του ήχου και το χρόνο αναπαραγωγής μέσω της εφαρμογής Philips

Περιορίστε εύκολα την ένταση και το χρόνο αναπαραγωγής μέσω της εφαρμογής Philips. Το επίπεδο ντεσιμπέλ των ακουστικών περιορίζεται στα 85dB, αλλά μπορεί να ρυθμιστεί σε ακόμα πιο χαμηλή τιμή για τα πιο ευαίσθητα αυτιά. Ρυθμίστε τον χρόνο αναπαραγωγής ανά ημέρα ή ανά εβδομάδα και ένα φωνητικό μήνυμα θα ενημερώνει τα παιδιά σας όταν τελειώνει ο χρόνος!

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

16/01/2023

Nederland

Nederland

Heel fijn en vooral heel veilig

Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.

Πλεονεκτήματα

Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust

Μειονεκτήματα

Weinig varianten qua kleur

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Ημερομηνία χρήσης 2021-12-16

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Ημερομηνία χρήσης 2021-12-16

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.

  2. Η ένταση ήχου περιορίζεται στα <85 dB σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50332 για ασφαλή ακρόαση.