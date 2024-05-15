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Μη διαθέσιμο πλέον
TAK4206PK/00
Τολμηρά και δυναμικά
Χαρίστε τους μοναδικό στυλ με αυτά τα ανθεκτικά, ευέλικτα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής! Τα καλύμματα αυτιών ανάβουν με πολύχρωμα φωτάκια και η ένταση ήχου περιορίζεται στα 85 dB. Οι γονείς μπορούν να ελέγχουν την ένταση του ήχου και τον χρόνο αναπαραγωγής μέσω της εφαρμογής Philips Headphones.
Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής
Φωτεινά επικαλύμματα αυτιών
Γονικοί έλεγχοι βάσει εφαρμογής
Ένταση που περιορίζεται στα <85 dB
Τα παιδιά θα λατρέψουν αυτά τα ασύρματα ακουστικά που αγκαλιάζουν το αυτί, από τα ταξίδια μέχρι τον χρόνο στην οθόνη και τη μελέτη! Απολαμβάνουν 28 ώρες αναπαραγωγής με μία μόνο φόρτιση και η πλήρης φόρτιση διαρκεί 2 ώρες. Η γρήγορη φόρτιση 15 λεπτών προσφέρει επιπλέον 2 ώρες αναπαραγωγής.
Ειδικά σχεδιασμένα για να είναι ασφαλή για τα μικρά αυτιά, αυτά τα ακουστικά διαθέτουν οδηγούς 32 χιλ. που έχουν περιορισμό στα 85 dB. Οι γονείς μπορούν επίσης να ρυθμίζουν τα μέγιστα όρια έντασης ήχου και χρόνου αναπαραγωγής στην εφαρμογή Philips Headphones. Μπορείτε να χαλαρώσετε ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν.
Τα επικαλύμματα αυτιών διαθέτουν φωτεινά τμήματα που ανάβουν για πιο μοντέρνο στυλ. Διατίθενται τέσσερις παραλλαγές για να επιλέξετε: κόκκινο, πράσινο, μπλε φως ή συνδυασμός των τριών! Απλώς πατήστε το κουμπί στο κάλυμμα για να επιλέξετε διαδοχικά όποιο προτιμάτε.
3.6
από 5
20
Κριτικές
15/05/2024
Nederland
Υπάλληλος της Philips
Επαληθευμένος αγοραστής
Excellent sound quality and kids friendly
[Employee of philipsglobal] I have used it for more than 3 years and have no complaints.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Ημερομηνία χρήσης 2022-05-15
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Ημερομηνία χρήσης 2022-05-15
Hannie11
13/12/2023
Nederland
Fijne koptelefoon voor kinderen - veilig
Ik vind deze koptelefoon prima te verbinden met bluetooth en ideaal voor kinderen. Het volume is gelimiteerd en dus veilig voor de oren.
Πλεονεκτήματα
Veilig, prima geluid
Η αξιολογηση έγινε για TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Ημερομηνία χρήσης 2022-11-13
Η αξιολογηση έγινε για TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Ημερομηνία χρήσης 2022-11-13
MeiaBe
04/11/2023
Sverige
Perfekta barnhörlurar
I samarbete med Philips som ett produkttest fick min femåring testa dessa hörlurar. Vi hade först lite problem med att koppla dem men när det sen gick har de fungerat hur bra som helst. Sitter bra på dottern och hon är supernöjd med att ha egna hörlurar.
Πλεονεκτήματα
Perfekt i storlek och sitter bra på. Bra ljud
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Ημερομηνία χρήσης 2023-10-04
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Ημερομηνία χρήσης 2023-10-04
Η ένταση ήχου περιορίζεται στα <85 dB σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50332 για ασφαλή ακρόαση.
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.