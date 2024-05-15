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Μη διαθέσιμο πλέον

Παιδικά ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

TAK4206BL/00

3.6

| (20) Κριτικές

Διαθέσιμο σε

Μπλε
Μπλε
Ροζ
Ροζ

Τολμηρά και δυναμικά

Χαρίστε τους μοναδικό στυλ με αυτά τα ανθεκτικά, ευέλικτα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής! Τα καλύμματα αυτιών ανάβουν με πολύχρωμα φωτάκια και η ένταση ήχου περιορίζεται στα 85 dB. Οι γονείς μπορούν να ελέγχουν την ένταση του ήχου και τον χρόνο αναπαραγωγής μέσω της εφαρμογής Philips Headphones.

Δείτε όλα τα οφέλη

Τολμηρά και δυναμικά

  • Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

  • Φωτεινά επικαλύμματα αυτιών

  • Γονικοί έλεγχοι βάσει εφαρμογής

  • Ένταση που περιορίζεται στα <85 dB

Χωρίς καλώδια, χωρίς μπερδέματα. 28 ώρες αναπαραγωγής

Χωρίς καλώδια, χωρίς μπερδέματα. 28 ώρες αναπαραγωγής

Τα παιδιά θα λατρέψουν αυτά τα ασύρματα ακουστικά που αγκαλιάζουν το αυτί, από τα ταξίδια μέχρι τον χρόνο στην οθόνη και τη μελέτη! Απολαμβάνουν 28 ώρες αναπαραγωγής με μία μόνο φόρτιση και η πλήρης φόρτιση διαρκεί 2 ώρες. Η γρήγορη φόρτιση 15 λεπτών προσφέρει επιπλέον 2 ώρες αναπαραγωγής.

Πάντα ασφαλές, πάντα διασκεδαστικό. Γονικοί έλεγχοι

Πάντα ασφαλές, πάντα διασκεδαστικό. Γονικοί έλεγχοι

Ειδικά σχεδιασμένα για να είναι ασφαλή για τα μικρά αυτιά, αυτά τα ακουστικά διαθέτουν οδηγούς 32 χιλ. που έχουν περιορισμό στα 85 dB. Οι γονείς μπορούν επίσης να ρυθμίζουν τα μέγιστα όρια έντασης ήχου και χρόνου αναπαραγωγής στην εφαρμογή Philips Headphones. Μπορείτε να χαλαρώσετε ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν.

Μοντέρνα, πολύχρωμα, φωτεινά τμήματα στα επικαλύμματα αυτιών

Μοντέρνα, πολύχρωμα, φωτεινά τμήματα στα επικαλύμματα αυτιών

Τα επικαλύμματα αυτιών διαθέτουν φωτεινά τμήματα που ανάβουν για πιο μοντέρνο στυλ. Διατίθενται τέσσερις παραλλαγές για να επιλέξετε: κόκκινο, πράσινο, μπλε φως ή συνδυασμός των τριών! Απλώς πατήστε το κουμπί στο κάλυμμα για να επιλέξετε διαδοχικά όποιο προτιμάτε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.6

από 5

20

Κριτικές

15/05/2024

Nederland

Nederland

Υπάλληλος της Philips

Επαληθευμένος αγοραστής

Excellent sound quality and kids friendly

[Employee of philipsglobal] I have used it for more than 3 years and have no complaints.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Ημερομηνία χρήσης 2022-05-15

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Ημερομηνία χρήσης 2022-05-15

13/12/2023

Nederland

Nederland

Fijne koptelefoon voor kinderen - veilig

Ik vind deze koptelefoon prima te verbinden met bluetooth en ideaal voor kinderen. Het volume is gelimiteerd en dus veilig voor de oren.

Πλεονεκτήματα

Veilig, prima geluid

Η αξιολογηση έγινε για TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Ημερομηνία χρήσης 2022-11-13

Η αξιολογηση έγινε για TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Ημερομηνία χρήσης 2022-11-13

04/11/2023

Sverige

Sverige

Perfekta barnhörlurar

I samarbete med Philips som ett produkttest fick min femåring testa dessa hörlurar. Vi hade först lite problem med att koppla dem men när det sen gick har de fungerat hur bra som helst. Sitter bra på dottern och hon är supernöjd med att ha egna hörlurar.

Πλεονεκτήματα

Perfekt i storlek och sitter bra på. Bra ljud

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Ημερομηνία χρήσης 2023-10-04

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Ημερομηνία χρήσης 2023-10-04

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η ένταση ήχου περιορίζεται στα <85 dB σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50332 για ασφαλή ακρόαση.

  2. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.