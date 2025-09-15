2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Διαθέσιμο σε
Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής
Ένταση που περιορίζεται στα 85 dB
Φωτάκια LED. Κοινή χρήση ήχου
Ανθεκτικά και αναδιπλούμενα
Ειδικά σχεδιασμένα για να είναι εξαιρετικά ασφαλή για τα μικρά αυτιά, αυτά τα ακουστικά έχουν περιορισμό στα 75 dB για ακρόαση στο σπίτι ή κατά τη διάρκεια του διαβάσματος. Για ακρόαση σε θορυβώδη περιβάλλοντα εκτός του σπιτιού, οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή ακουστικών της Philips για να ορίσουν ένα όριο έντασης 85 dB για λειτουργία σε ταξίδια.*
Τα μεγάλα στρογγυλά κουμπιά ελέγχου στο κάτω μέρος των ακουστικών διευκολύνουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν αυτά τα ακουστικά, ενώ τα μικρότερα ακουστικά με μαλακά επικαλύμματα αυτιών τα κάνουν άνετα. Το στήριγμα κεφαλής με επένδυση προσαρμόζεται εύκολα για τέλεια εφαρμογή, ενώ διαθέτει κουκκίδες στο πίσω μέρος που βοηθά τα παιδιά να καταλαβαίνουν προς ποια κατεύθυνση μπορούν να φορέσουν τα ακουστικά.
Τα χρωματιστά φώτα LED στα ακουστικά συνδυάζονται με την πολύχρωμη σχεδίαση αυτών των ακουστικών, για να ξεχωρίζουν με τον σωστό τρόπο. Τα φώτα LED μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να δείχνουν διαφορετικά χρώματα, κάνοντάς τα ιδανικά για παιδιά που θέλουν να εκφράσουν τη δική τους αίσθηση στυλ.
Βραβεία
4.6
από 5
24
Κριτικές
94%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
chanelly1
15/09/2025
Italia
Ottime
Eravamo alle ricerca di cuffie per bambini. Mio figlio si trova molto bene con queste cuffie, si collegano facilmente senza problemi al telefono o altri dispositivi. Il volume basso per i bambini è un’idea molto bella perchè consente di avere sempre un volume basso non nocivo per le orecchie. La durata della batteria è molto lunga e nonostante l’utilizzo quotidiano, le ricarica una volta ogni 4 giorni, inoltre la carica è veloce. Sicuramente ne acquisteremo delle altre per l’altro figlio che ne avrà bisogno per ascoltare gli audio mentre fa dei compiti interattivi. La qualità è molto buona e non possiamo che consigliarle a tutti i genitori e bambini
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
ROSSELLA A.
09/08/2025
Italia
ottime cuffie per bambini
Ottime cuffie per bambini, il design è ineccepibile, i colori sono bellissimi. L'utilizzo in wireless è comodo soprattutto per non avere sempre il cavetto attaccato. La qualità del suono è eccezionale. Dopo l'utilizzo la bambina riferisce di non aver nessun fastidio, di conseguenza sono un prodotto comodo da indossare, questo dovuto alle conchiglie auricolari più piccole e alla loro imbottitura.le cuffie sono dotate anche di un microfono integrato. Possibilità di scaricare l'APP PHILIPS HEADPHONES con controllo parentale per impostare limiti di ascolto e passare da 75dB che sarebbe la modalità sicura a 85dB che sarebbe quella da viaggio. Consiglio queste cuffie.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
Andrei194
09/08/2025
Italia
Ottime cuffie
Queste cuffie sono di buona qualità. Facili da indossare e molto morbide. Peccato per l'assenza del cavo jack-in da 3.5, ma basta averne uno. Durata molto buona.
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
Η ένταση ήχου περιορίζεται στα 75 dB σε φυσιολογικές συνθήκες και σε 85 dB σε συνθήκες ταξιδιού, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50332 για ασφαλή ακρόαση.