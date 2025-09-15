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  • Ασφαλή, διασκεδαστικά και κατάλληλα για μετακινήσεις
  • Ασφαλή, διασκεδαστικά και κατάλληλα για μετακινήσεις
  • Ασφαλή, διασκεδαστικά και κατάλληλα για μετακινήσεις
  • Ασφαλή, διασκεδαστικά και κατάλληλα για μετακινήσεις
  • Ασφαλή, διασκεδαστικά και κατάλληλα για μετακινήσεις
  • Ασφαλή, διασκεδαστικά και κατάλληλα για μετακινήσεις
  • Ασφαλή, διασκεδαστικά και κατάλληλα για μετακινήσεις
  • Ασφαλή, διασκεδαστικά και κατάλληλα για μετακινήσεις
  • Ασφαλή, διασκεδαστικά και κατάλληλα για μετακινήσεις
  • Ασφαλή, διασκεδαστικά και κατάλληλα για μετακινήσεις
  • Ασφαλή, διασκεδαστικά και κατάλληλα για μετακινήσεις
  • Ασφαλή, διασκεδαστικά και κατάλληλα για μετακινήσεις
  • Ασφαλή, διασκεδαστικά και κατάλληλα για μετακινήσεις
  • Ασφαλή, διασκεδαστικά και κατάλληλα για μετακινήσεις
  • Ασφαλή, διασκεδαστικά και κατάλληλα για μετακινήσεις
  • Ασφαλή, διασκεδαστικά και κατάλληλα για μετακινήσεις

4000 seriesΠαιδικά ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

TAK4200BL/00

4.6
| (24) Κριτικές | 94% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Διαθέσιμο σε

Γαλαζοπράσινο
Γαλαζοπράσινο
Μπλε
Μπλε
Μωβ magenta
Μωβ magenta
Ροζ
Ροζ
Ασφαλή, διασκεδαστικά και κατάλληλα για μετακινήσεις
Με πολύχρωμα φωτάκια LED και μια διασκεδαστική λειτουργία ασύρματης κοινής χρήσης ήχου, αυτά τα ακουστικά είναι φτιαγμένα για να αρέσουν στα παιδιά. Η έντασή τους είναι περιορισμένη για τα παιδικά αυτιά και μια ειδική λειτουργία ταξιδιού επιτρέπει στα παιδιά να ακούν με ασφάλεια και σε πιο θορυβώδη περιβάλλοντα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ασφαλή, διασκεδαστικά και κατάλληλα για μετακινήσεις

  • Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

  • Ένταση που περιορίζεται στα 85 dB

  • Φωτάκια LED. Κοινή χρήση ήχου

  • Ανθεκτικά και αναδιπλούμενα

Πάντα ασφαλή, πάντα διασκεδαστικά. Όρια έντασης ήχου για το σπίτι και τα ταξίδια*

Πάντα ασφαλή, πάντα διασκεδαστικά. Όρια έντασης ήχου για το σπίτι και τα ταξίδια*

Ειδικά σχεδιασμένα για να είναι εξαιρετικά ασφαλή για τα μικρά αυτιά, αυτά τα ακουστικά έχουν περιορισμό στα 75 dB για ακρόαση στο σπίτι ή κατά τη διάρκεια του διαβάσματος. Για ακρόαση σε θορυβώδη περιβάλλοντα εκτός του σπιτιού, οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή ακουστικών της Philips για να ορίσουν ένα όριο έντασης 85 dB για λειτουργία σε ταξίδια.*

Άνεση φιλική προς τα παιδιά και ευκολία στη χρήση

Άνεση φιλική προς τα παιδιά και ευκολία στη χρήση

Τα μεγάλα στρογγυλά κουμπιά ελέγχου στο κάτω μέρος των ακουστικών διευκολύνουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν αυτά τα ακουστικά, ενώ τα μικρότερα ακουστικά με μαλακά επικαλύμματα αυτιών τα κάνουν άνετα. Το στήριγμα κεφαλής με επένδυση προσαρμόζεται εύκολα για τέλεια εφαρμογή, ενώ διαθέτει κουκκίδες στο πίσω μέρος που βοηθά τα παιδιά να καταλαβαίνουν προς ποια κατεύθυνση μπορούν να φορέσουν τα ακουστικά.

Χρωματιστή σχεδίαση με φώτα LED

Χρωματιστή σχεδίαση με φώτα LED

Τα χρωματιστά φώτα LED στα ακουστικά συνδυάζονται με την πολύχρωμη σχεδίαση αυτών των ακουστικών, για να ξεχωρίζουν με τον σωστό τρόπο. Τα φώτα LED μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να δείχνουν διαφορετικά χρώματα, κάνοντάς τα ιδανικά για παιδιά που θέλουν να εκφράσουν τη δική τους αίσθηση στυλ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image PBTAWARD127

Κριτικές

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4.6

από 5

24

Κριτικές

94%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

15/09/2025

Italia

Italia

Ottime

Eravamo alle ricerca di cuffie per bambini. Mio figlio si trova molto bene con queste cuffie, si collegano facilmente senza problemi al telefono o altri dispositivi. Il volume basso per i bambini è un’idea molto bella perchè consente di avere sempre un volume basso non nocivo per le orecchie. La durata della batteria è molto lunga e nonostante l’utilizzo quotidiano, le ricarica una volta ogni 4 giorni, inoltre la carica è veloce. Sicuramente ne acquisteremo delle altre per l’altro figlio che ne avrà bisogno per ascoltare gli audio mentre fa dei compiti interattivi. La qualità è molto buona e non possiamo che consigliarle a tutti i genitori e bambini

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

09/08/2025

Italia

Italia

ottime cuffie per bambini

Ottime cuffie per bambini, il design è ineccepibile, i colori sono bellissimi. L'utilizzo in wireless è comodo soprattutto per non avere sempre il cavetto attaccato. La qualità del suono è eccezionale. Dopo l'utilizzo la bambina riferisce di non aver nessun fastidio, di conseguenza sono un prodotto comodo da indossare, questo dovuto alle conchiglie auricolari più piccole e alla loro imbottitura.le cuffie sono dotate anche di un microfono integrato. Possibilità di scaricare l'APP PHILIPS HEADPHONES con controllo parentale per impostare limiti di ascolto e passare da 75dB che sarebbe la modalità sicura a 85dB che sarebbe quella da viaggio. Consiglio queste cuffie.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

09/08/2025

Italia

Italia

Ottime cuffie

Queste cuffie sono di buona qualità. Facili da indossare e molto morbide. Peccato per l'assenza del cavo jack-in da 3.5, ma basta averne uno. Durata molto buona.

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η ένταση ήχου περιορίζεται στα 75 dB σε φυσιολογικές συνθήκες και σε 85 dB σε συνθήκες ταξιδιού, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50332 για ασφαλή ακρόαση.