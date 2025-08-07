ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!
  • Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!

Παιδικά ακουστικά κεφαλής

TAK2000CT/00

4.7

| (23) Κριτικές | 94% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Blue
Blue
Pink
Pink
Γαλαζοπράσινο
Γαλαζοπράσινο
Μωβ magenta
Μωβ magenta

Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!

Αφήστε τα παιδιά να ροκάρουν με αυτά τα πολύχρωμα ενσύρματα ακουστικά! Είναι ελαφριά, ανθεκτικά και διαθέτουν περιορισμό έντασης για ασφαλή ακρόαση. Ήρθαν φίλοι; Η κοινή χρήση ήχου επιτρέπει στα παιδιά να συνδέσουν διαδοχικά τα ακουστικά τους με εκείνα ενός φίλου, ώστε να ακούν μαζί.

Δείτε όλα τα οφέλη

Απόλυτα ασφαλή, απίστευτα διασκεδαστικά!

  • Ενσύρματα ακουστικά κεφαλής

  • Ένταση περιορισμένη στα 85 dB

  • Προσαρμόσιμα. Κοινή χρήση ήχου

  • Ανθεκτικά και αναδιπλούμενα

Πάντα ασφαλή, πάντα διασκεδαστικά. Ένταση περιορισμένη στα 85 dB*

Πάντα ασφαλή, πάντα διασκεδαστικά. Ένταση περιορισμένη στα 85 dB*

Ειδικά σχεδιασμένα για να είναι ασφαλή για τα ευαίσθητα παιδικά αυτιά, αυτά τα ακουστικά έχουν περιορισμό έντασης στα 85 dB*. Μουσική, κινούμενα σχέδια, ταινίες, εκπαιδευτικά βίντεο: ό,τι κι αν τους αρέσει, μπορείτε να είστε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι δεν θα ακούν σε υπερβολικά υψηλή ένταση.

Άνετα για τα παιδιά και εύκολα στη χρήση

Άνετα για τα παιδιά και εύκολα στη χρήση

Τα μικρότερα ακουστικά με μαλακά μαξιλαράκια κάνουν αυτά τα ελαφριά ακουστικά κεφαλής άνετα για τα παιδιά. Το μαλακό στήριγμα κεφαλής προσαρμόζεται επίσης εύκολα για τέλεια εφαρμογή και διαθέτει κουκκίδες στο πίσω μέρος, οι οποίες βοηθούν τα παιδιά να καταλαβαίνουν προς ποια κατεύθυνση πρέπει να φορούν τα ακουστικά.

Πολύχρωμη σχεδίαση με προσαρμόσιμα ακουστικά

Πολύχρωμη σχεδίαση με προσαρμόσιμα ακουστικά

Η πολύχρωμη σχεδίαση κάνει τα ακουστικά να ξεχωρίζουν με τον καλύτερο τρόπο, ενώ τα παιδιά μπορούν να τα προσαρμόσουν με τα δικά τους έργα τέχνης! Απλώς σηκώστε το διαφανές κάλυμμα του ακουστικού, προσθέστε τις ζωγραφιές τους και πιέστε το κάλυμμα για να κλείσει ξανά.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.7

από 5

23

Κριτικές

94%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

07/08/2025

Italia

Italia

Basiche ma accattivanti

Le cuffie sono molto basic, ma sono molto accattivanti per i bambini perche possono essere personalizzate a loro piacimento con il logo dei loro personaggi preferiti. Nella confezione sono già inclusi 2 dischetti pretagliati con l'immagine di una cane che surfa, e due dischetti vuoi da personalizzare a piacimento. Si può anche stampare un logo o un'immagine o un nome a misura del dischetto e ogni bambino può avere le proprie cuffie personalizzate. Il suono si sente bene, e i cuscinetti isolano abbastanza dall'ambiente esterno.

Πλεονεκτήματα

Comode e leggere

Μειονεκτήματα

Avrei gradito trovare piu dischetti con disegni

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-07

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-07

01/08/2025

Italia

Italia

Ottima idea regalo

Bellissima idea regalo bambini queste cuffie colorate. Mio figlio ha apprezzato il design e i disegni. Io ho apprezzato il controllo dell'audio, ne troppo alto ne troppo basso. Molto comode data la forma ergonomica e morbide sulle orecchie. Bella anche l'idea dell'uso in condivisione.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-01

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-01

01/08/2025

Italia

Italia

Ottimo prodotto per bambini

Le cuffie PHILIPS TAK2000CT sono perfette per i bambini: leggere, comode e con un design pieghevole molto pratico da portare in giro. Il volume è limitato per proteggere l’udito e la qualità audio è sorprendentemente buona per questa fascia. Ottima scelta per l’uso quotidiano, a casa o in viaggio. Io le consiglio le ho acquistato per mio nipote.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-01

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-01

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Ένταση περιορισμένη στα 85 dB σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50332 για ασφαλή ακρόαση.