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  • Σούπερ ασφαλή, σούπερ διασκεδαστικά!
  • Σούπερ ασφαλή, σούπερ διασκεδαστικά!
  • Σούπερ ασφαλή, σούπερ διασκεδαστικά!
  • Σούπερ ασφαλή, σούπερ διασκεδαστικά!
  • Σούπερ ασφαλή, σούπερ διασκεδαστικά!
  • Σούπερ ασφαλή, σούπερ διασκεδαστικά!
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  • Σούπερ ασφαλή, σούπερ διασκεδαστικά!
  • Σούπερ ασφαλή, σούπερ διασκεδαστικά!
  • Σούπερ ασφαλή, σούπερ διασκεδαστικά!
  • Σούπερ ασφαλή, σούπερ διασκεδαστικά!
  • Σούπερ ασφαλή, σούπερ διασκεδαστικά!

Παιδικά ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

TAK2000BL/00

4.7
| (23) Κριτικές | 94% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Blue
Blue
Pink
Pink
Γαλαζοπράσινο
Γαλαζοπράσινο
Μωβ magenta
Μωβ magenta
Σούπερ ασφαλή, σούπερ διασκεδαστικά!
Αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν με αυτά τα πολύχρωμα ενσύρματα ακουστικά! Είναι ελαφρά, ανθεκτικά και περιορισμένης έντασης για ασφαλή ακρόαση. Έχετε καλέσει φίλους; Η δυνατότητα Audio share επιτρέπει στα παιδιά να συνδέσουν τα ακουστικά τους με τα ακουστικά φίλων, ώστε να ακούνε παρέα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Σούπερ ασφαλή, σούπερ διασκεδαστικά!

  • Ενσύρματα ακουστικά κεφαλής

  • Ένταση που περιορίζεται στα 85 dB

  • Προσαρμόσιμα. Κοινή χρήση ήχου

  • Ανθεκτικά και αναδιπλούμενα

Πάντα ασφαλή, πάντα διασκεδαστικά. Όριο έντασης ήχου στα 85 dB

Πάντα ασφαλή, πάντα διασκεδαστικά. Όριο έντασης ήχου στα 85 dB

Ειδικά σχεδιασμένα για να είναι ασφαλή για τα μικρά αυτιά, αυτά τα ακουστικά έχουν περιορισμό έντασης στα 85 dB. Μουσική, κινούμενα σχέδια, ταινίες, εκπαιδευτικά βίντεο: ό,τι κι αν τους αρέσει, μπορείτε να χαλαρώσετε γνωρίζοντας ότι δεν θα το ακούν πολύ δυνατά.

Άνεση φιλική προς τα παιδιά και ευκολία στη χρήση

Άνεση φιλική προς τα παιδιά και ευκολία στη χρήση

Τα μικρότερα ακουστικά με μαλακά επικαλύμματα αυτιών προσφέρουν άνεση στα παιδιά. Το στήριγμα κεφαλής με επένδυση προσαρμόζεται εύκολα για τέλεια εφαρμογή, ενώ διαθέτει κουκκίδες στο πίσω μέρος που βοηθά τα παιδιά να καταλαβαίνουν προς ποια κατεύθυνση μπορούν να φορέσουν τα ακουστικά.

Πολύχρωμο σχέδιο με προσαρμόσιμα καλύμματα αυτιού

Πολύχρωμο σχέδιο με προσαρμόσιμα καλύμματα αυτιού

Η πολύχρωμη σχεδίαση κάνει τα ακουστικά να ξεχωρίζουν με τον σωστό τρόπο, ενώ τα παιδιά μπορούν να διακοσμήσουν τα ακουστικά τους χρησιμοποιώντας τα δικά τους έργα τέχνης! Απλώς σηκώστε το διαφανές παράθυρο στο κάλυμμα του αυτιού, προσθέστε τα σκίτσα ή τα έργα ζωγραφικής και ξανακλείστε το παράθυρο μέχρι να ακουστεί κλικ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.7

από 5

23

Κριτικές

94%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

07/08/2025

Italia

Italia

Basiche ma accattivanti

Le cuffie sono molto basic, ma sono molto accattivanti per i bambini perche possono essere personalizzate a loro piacimento con il logo dei loro personaggi preferiti. Nella confezione sono già inclusi 2 dischetti pretagliati con l'immagine di una cane che surfa, e due dischetti vuoi da personalizzare a piacimento. Si può anche stampare un logo o un'immagine o un nome a misura del dischetto e ogni bambino può avere le proprie cuffie personalizzate. Il suono si sente bene, e i cuscinetti isolano abbastanza dall'ambiente esterno.

Πλεονεκτήματα

Comode e leggere

Μειονεκτήματα

Avrei gradito trovare piu dischetti con disegni

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

01/08/2025

Italia

Italia

Ottima idea regalo

Bellissima idea regalo bambini queste cuffie colorate. Mio figlio ha apprezzato il design e i disegni. Io ho apprezzato il controllo dell'audio, ne troppo alto ne troppo basso. Molto comode data la forma ergonomica e morbide sulle orecchie. Bella anche l'idea dell'uso in condivisione.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

01/08/2025

Italia

Italia

Ottimo prodotto per bambini

Le cuffie PHILIPS TAK2000CT sono perfette per i bambini: leggere, comode e con un design pieghevole molto pratico da portare in giro. Il volume è limitato per proteggere l’udito e la qualità audio è sorprendentemente buona per questa fascia. Ottima scelta per l’uso quotidiano, a casa o in viaggio. Io le consiglio le ho acquistato per mio nipote.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η ένταση ήχου περιορίζεται στα 85 dB σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50332 για ασφαλή ακρόαση.