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Διαθέσιμο σε
Ενσύρματα ακουστικά κεφαλής
Ένταση που περιορίζεται στα 85 dB
Προσαρμόσιμα. Κοινή χρήση ήχου
Ανθεκτικά και αναδιπλούμενα
Ειδικά σχεδιασμένα για να είναι ασφαλή για τα μικρά αυτιά, αυτά τα ακουστικά έχουν περιορισμό έντασης στα 85 dB. Μουσική, κινούμενα σχέδια, ταινίες, εκπαιδευτικά βίντεο: ό,τι κι αν τους αρέσει, μπορείτε να χαλαρώσετε γνωρίζοντας ότι δεν θα το ακούν πολύ δυνατά.
Τα μικρότερα ακουστικά με μαλακά επικαλύμματα αυτιών προσφέρουν άνεση στα παιδιά. Το στήριγμα κεφαλής με επένδυση προσαρμόζεται εύκολα για τέλεια εφαρμογή, ενώ διαθέτει κουκκίδες στο πίσω μέρος που βοηθά τα παιδιά να καταλαβαίνουν προς ποια κατεύθυνση μπορούν να φορέσουν τα ακουστικά.
Η πολύχρωμη σχεδίαση κάνει τα ακουστικά να ξεχωρίζουν με τον σωστό τρόπο, ενώ τα παιδιά μπορούν να διακοσμήσουν τα ακουστικά τους χρησιμοποιώντας τα δικά τους έργα τέχνης! Απλώς σηκώστε το διαφανές παράθυρο στο κάλυμμα του αυτιού, προσθέστε τα σκίτσα ή τα έργα ζωγραφικής και ξανακλείστε το παράθυρο μέχρι να ακουστεί κλικ.
4.7
από 5
23
Κριτικές
94%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Kelly Ele
07/08/2025
Italia
Basiche ma accattivanti
Le cuffie sono molto basic, ma sono molto accattivanti per i bambini perche possono essere personalizzate a loro piacimento con il logo dei loro personaggi preferiti. Nella confezione sono già inclusi 2 dischetti pretagliati con l'immagine di una cane che surfa, e due dischetti vuoi da personalizzare a piacimento. Si può anche stampare un logo o un'immagine o un nome a misura del dischetto e ogni bambino può avere le proprie cuffie personalizzate. Il suono si sente bene, e i cuscinetti isolano abbastanza dall'ambiente esterno.
Πλεονεκτήματα
Comode e leggere
Μειονεκτήματα
Avrei gradito trovare piu dischetti con disegni
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Valentina88
01/08/2025
Italia
Ottima idea regalo
Bellissima idea regalo bambini queste cuffie colorate. Mio figlio ha apprezzato il design e i disegni. Io ho apprezzato il controllo dell'audio, ne troppo alto ne troppo basso. Molto comode data la forma ergonomica e morbide sulle orecchie. Bella anche l'idea dell'uso in condivisione.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
01/08/2025
Italia
Ottimo prodotto per bambini
Le cuffie PHILIPS TAK2000CT sono perfette per i bambini: leggere, comode e con un design pieghevole molto pratico da portare in giro. Il volume è limitato per proteggere l’udito e la qualità audio è sorprendentemente buona per questa fascia. Ottima scelta per l’uso quotidiano, a casa o in viaggio. Io le consiglio le ho acquistato per mio nipote.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Η ένταση ήχου περιορίζεται στα 85 dB σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50332 για ασφαλή ακρόαση.