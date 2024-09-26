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Μη διαθέσιμο πλέον
TAH5205WT/00
Οδηγοί 40 χιλ./κλειστού τύπου
Ελαφρύ
Αναδίπλωση για μικρό μέγεθος
Χρόνος αναπαραγωγής έως 29 ώρες
Αυτά τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής διαθέτουν πανίσχυρους οδηγούς νεοδυμίου 40 χιλ. που προσφέρουν πεντακάθαρο ήχο και πλούσια μπάσα. Αν θέλετε μια ακόμα πιο δυνατή εμπειρία, απλώς πατήστε το κουμπί ενίσχυσης ΜΠΑΣΩΝ και θα νιώσετε αμέσως τη διαφορά.
Μια φόρτιση 2 ωρών μέσω σύνδεσης USB-C εξασφαλίζει χρόνο αναπαραγωγής έως και 29 ώρες. Αν η ισχύς της μπαταρίας αρχίζει να εξαντλείται, με μια γρήγορη φόρτιση 15 λεπτών μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας για ακόμα 4 ώρες. Το αποσπώμενο ενσωματωμένο καλώδιο επιτρέπει επίσης την ενσύρματη χρήση αυτών των ακουστικών.
Αυτά τα ακουστικά, διαθέσιμα σε μοντέρνους χρωματικούς συνδυασμούς με ματ φινίρισμα, έχουν ένα τόσο ελαφρύ στήριγμα κεφαλής με επένδυση, που θα ξεχνάτε ότι τα φοράτε. Τα μαλακά καλύμματα αυτιών φέρουν σαφή σήμανση για το αριστερό/δεξί αυτί και περιστρέφονται για να προσφέρουν την ιδανική εφαρμογή.
2.4
από 5
29
Κριτικές
Oksi_G
26/09/2024
Deutschland
Super Sound und mega bequem!
Ich habe mir die Philips 5000 Series Headphones geholt, und die sind einfach nur genial! Der Sound ist echt der Hammer, klar und mit richtig gutem Bass. Egal ob Musik, Podcast oder Telefonate – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Und das Beste: Die Kopfhörer sind ultrabequem. Selbst nach Stunden merkt man kaum, dass man sie aufhat. Die Polster sind so weich, dass es fast schon luxuriös ist. Zudem ist das Design minimalistisch und stylisch – passt perfekt zu meinem Setup. Klare Kaufempfehlung für alle, die auf Komfort und guten Klang Wert legen!
Πλεονεκτήματα
Lange Akkulaufzeit und Guter Klang
Μειονεκτήματα
Keine aktive Geräuschunterdrückung
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH5205WT Kabellose Kopfhörer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH5205WT Kabellose Kopfhörer
Mahmoud B
21/05/2024
Nederland
Υπάλληλος της Philips
Επαληθευμένος αγοραστής
geweldige product en mooie ziet uit
[Employee of philipsglobal] mijn docther heeft toevreden van het product. er is heel makelijk te gebrohen.
Πλεονεκτήματα
handig & goed quality
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon
Mammai
15/02/2024
Danmark
Επαληθευμένος αγοραστής
Letvægts komfortable høretelefoner
Med lang batterilevetid, super godt køb, lette og komfortable, bruges dagligt i flere timer uden gener
Πλεονεκτήματα
letvægt, komfort, batterilevetid
Μειονεκτήματα
-
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner
Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συμβατότητα του κινητού σας τηλεφώνου.
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.