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  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
  • Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων

Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά

TAH5205BK/00

2.4
| (29) Κριτικές

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων
Καλύψτε τα αυτιά σας και νιώστε τα μπάσα! Αυτά τα ασύρματα ακουστικά κλειστού τύπου διαθέτουν ένα κουμπί ενίσχυσης ΜΠΑΣΩΝ για βαθύτερα μπάσα με ένα άγγιγμα. Εξασφαλίζετε έως και 29 ώρες χρόνου αναπαραγωγής, γρήγορη φόρτιση και μια αξιόπιστη σύνδεση Bluetooth. Δεν θα χάνετε ρυθμό.
Δείτε όλα τα οφέλη

Απαράμιλλη ποιότητα μπάσων

  • Οδηγοί 40 χιλ./κλειστού τύπου

  • Ελαφρύ

  • Αναδίπλωση για μικρό μέγεθος

  • Χρόνος αναπαραγωγής έως 29 ώρες

Πανίσχυροι οδηγοί νεοδυμίου 40 χιλ. Κουμπί ενίσχυσης ΜΠΑΣΩΝ.

Πανίσχυροι οδηγοί νεοδυμίου 40 χιλ. Κουμπί ενίσχυσης ΜΠΑΣΩΝ.

Αυτά τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής διαθέτουν πανίσχυρους οδηγούς νεοδυμίου 40 χιλ. που προσφέρουν πεντακάθαρο ήχο και πλούσια μπάσα. Αν θέλετε μια ακόμα πιο δυνατή εμπειρία, απλώς πατήστε το κουμπί ενίσχυσης ΜΠΑΣΩΝ και θα νιώσετε αμέσως τη διαφορά.

Χρόνος αναπαραγωγής 29 ώρες. Φόρτιση μέσω USB-C.

Χρόνος αναπαραγωγής 29 ώρες. Φόρτιση μέσω USB-C.

Μια φόρτιση 2 ωρών μέσω σύνδεσης USB-C εξασφαλίζει χρόνο αναπαραγωγής έως και 29 ώρες. Αν η ισχύς της μπαταρίας αρχίζει να εξαντλείται, με μια γρήγορη φόρτιση 15 λεπτών μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας για ακόμα 4 ώρες. Το αποσπώμενο ενσωματωμένο καλώδιο επιτρέπει επίσης την ενσύρματη χρήση αυτών των ακουστικών.

Ελαφρύ, ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής με επένδυση.

Αυτά τα ακουστικά, διαθέσιμα σε μοντέρνους χρωματικούς συνδυασμούς με ματ φινίρισμα, έχουν ένα τόσο ελαφρύ στήριγμα κεφαλής με επένδυση, που θα ξεχνάτε ότι τα φοράτε. Τα μαλακά καλύμματα αυτιών φέρουν σαφή σήμανση για το αριστερό/δεξί αυτί και περιστρέφονται για να προσφέρουν την ιδανική εφαρμογή.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.4

από 5

29

Κριτικές

26/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Sound und mega bequem!

Ich habe mir die Philips 5000 Series Headphones geholt, und die sind einfach nur genial! Der Sound ist echt der Hammer, klar und mit richtig gutem Bass. Egal ob Musik, Podcast oder Telefonate – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Und das Beste: Die Kopfhörer sind ultrabequem. Selbst nach Stunden merkt man kaum, dass man sie aufhat. Die Polster sind so weich, dass es fast schon luxuriös ist. Zudem ist das Design minimalistisch und stylisch – passt perfekt zu meinem Setup. Klare Kaufempfehlung für alle, die auf Komfort und guten Klang Wert legen!

Πλεονεκτήματα

Lange Akkulaufzeit und Guter Klang

Μειονεκτήματα

Keine aktive Geräuschunterdrückung

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH5205WT Kabellose Kopfhörer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH5205WT Kabellose Kopfhörer

21/05/2024

Nederland

Nederland

Υπάλληλος της Philips

Επαληθευμένος αγοραστής

geweldige product en mooie ziet uit

[Employee of philipsglobal] mijn docther heeft toevreden van het product. er is heel makelijk te gebrohen.

Πλεονεκτήματα

handig & goed quality

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon

15/02/2024

Danmark

Danmark

Επαληθευμένος αγοραστής

Letvægts komfortable høretelefoner

Med lang batterilevetid, super godt køb, lette og komfortable, bruges dagligt i flere timer uden gener

Πλεονεκτήματα

letvægt, komfort, batterilevetid

Μειονεκτήματα

-

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συμβατότητα του κινητού σας τηλεφώνου.

  2. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.