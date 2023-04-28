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  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
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  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων

Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

TAH4205RD/00

2.9
| (39) Κριτικές

Διαθέσιμο σε

Κόκκινο
Κόκκινο
Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Μπλε
Μπλε
Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική με ακόμα πιο ισχυρά μπάσα. Αυτά τα ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής διαθέτουν πλήκτρο ενίσχυσης των ΜΠΑΣΩΝ, για να ανεβάζετε τον ρυθμό όποτε θέλετε. Ταυτόχρονα, προσφέρουν χρόνο αναπαραγωγής έως και 29 ώρες, γρήγορη φόρτιση και είναι διαθέσιμα σε κομψές ματ αποχρώσεις για να επιλέξετε αυτήν που σας ταιριάζει.
Δείτε όλα τα οφέλη

Νιώστε τη δύναμη των μπάσων

  • Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

  • Αναδίπλωση για μικρό μέγεθος

  • Χρόνος αναπαραγωγής έως 29 ώρες

Κουμπί ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΠΑΣΩΝ. Πιο δυνατά μπάσα με ένα άγγιγμα

Κουμπί ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΠΑΣΩΝ. Πιο δυνατά μπάσα με ένα άγγιγμα

Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν πανίσχυρους οδηγούς νεοδυμίου 32 χιλ. που προσφέρουν πεντακάθαρο ήχο και πλούσια μπάσα. Αν θέλετε μια ακόμα πιο δυνατή εμπειρία, απλώς πατήστε το κουμπί ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΠΑΣΩΝ και θα νιώσετε αμέσως τη διαφορά.

Χρόνος αναπαραγωγής 29 ώρες. Φόρτιση μέσω USB-C

Χρόνος αναπαραγωγής 29 ώρες. Φόρτιση μέσω USB-C

Μια φόρτιση 2 ωρών μέσω σύνδεσης USB-C εξασφαλίζει χρόνο αναπαραγωγής έως και 29 ώρες. Αν η ισχύς της μπαταρίας αρχίζει να εξαντλείται, με μια γρήγορη φόρτιση 15 λεπτών μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας για ακόμα 4 ώρες.

Ανάλαφρο και ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής με επένδυση

Ανάλαφρο και ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής με επένδυση

Αυτά τα ακουστικά, διαθέσιμα σε μοντέρνους χρωματικούς συνδυασμούς με ματ φινίρισμα, έχουν ένα τόσο ελαφρύ στήριγμα κεφαλής με επένδυση, που θα ξεχνάτε ότι τα φοράτε. Τα μαλακά καλύμματα αυτιών φέρουν σαφή σήμανση για το αριστερό/δεξί αυτί και περιστρέφονται για να προσφέρουν την ιδανική εφαρμογή.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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2.9

από 5

39

Κριτικές

28/04/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Φανταστικό!!

Καθαρά,βαθιά μπάσα!Γι αυτό τον λόγο αγόρασα τα συγκεκριμένα!!

Πλεονεκτήματα

Βαθιά μπάσα

Μειονεκτήματα

-

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH4205BK Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH4205BK Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

03/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great for those with sensitive hearing

I use them to listen to audiobooks, music, videos, take calls, all the things you use them for. But I also use them to cancel out most sounds when I get overstimulated (am anxious and autistic) and also use them at concerts as I get overstimulated in loud environments but love concerts for the vibes. I agree with the other reviewee about the constant 'battery low' warning when you get to 15%. Very annoying indeed.

Πλεονεκτήματα

29 hours of listening

Μειονεκτήματα

Warning at 15% every minute or so

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH4205BK On-ear Wireless Headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH4205BK On-ear Wireless Headphones

20/01/2023

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Confronto qualità prezzo top

Il suono si sente molto bene. In più si possono utilizzare come mocrofono, quest ultimo la qualità non è il top.

Πλεονεκτήματα

Prezzo, sound, pochi pulsanti

Μειονεκτήματα

Microfono poco potente

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH4205BK Cuffie wireless over ear

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAH4205BK Cuffie wireless over ear

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.