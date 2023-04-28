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Μη διαθέσιμο πλέον
TAH4205BL/00
Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση
Αγκαλιάζουν το αυτί
Αναδίπλωση για μικρό μέγεθος
Χρόνος αναπαραγωγής έως 29 ώρες
Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν πανίσχυρους οδηγούς νεοδυμίου 32 χιλ. που προσφέρουν πεντακάθαρο ήχο και πλούσια μπάσα. Αν θέλετε μια ακόμα πιο δυνατή εμπειρία, απλώς πατήστε το κουμπί ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΠΑΣΩΝ και θα νιώσετε αμέσως τη διαφορά.
Μια φόρτιση 2 ωρών μέσω σύνδεσης USB-C εξασφαλίζει χρόνο αναπαραγωγής έως και 29 ώρες. Αν η ισχύς της μπαταρίας αρχίζει να εξαντλείται, με μια γρήγορη φόρτιση 15 λεπτών μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας για ακόμα 4 ώρες.
Αυτά τα ακουστικά, διαθέσιμα σε μοντέρνους χρωματικούς συνδυασμούς με ματ φινίρισμα, έχουν ένα τόσο ελαφρύ στήριγμα κεφαλής με επένδυση, που θα ξεχνάτε ότι τα φοράτε. Τα μαλακά καλύμματα αυτιών φέρουν σαφή σήμανση για το αριστερό/δεξί αυτί και περιστρέφονται για να προσφέρουν την ιδανική εφαρμογή.
2.9
από 5
39
Κριτικές
KatD1
28/04/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Φανταστικό!!
Καθαρά,βαθιά μπάσα!Γι αυτό τον λόγο αγόρασα τα συγκεκριμένα!!
Πλεονεκτήματα
Βαθιά μπάσα
Μειονεκτήματα
-
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH4205BK Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH4205BK Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής
RatMan43
03/01/2023
United Kingdom
Great for those with sensitive hearing
I use them to listen to audiobooks, music, videos, take calls, all the things you use them for. But I also use them to cancel out most sounds when I get overstimulated (am anxious and autistic) and also use them at concerts as I get overstimulated in loud environments but love concerts for the vibes. I agree with the other reviewee about the constant 'battery low' warning when you get to 15%. Very annoying indeed.
Πλεονεκτήματα
29 hours of listening
Μειονεκτήματα
Warning at 15% every minute or so
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH4205BK On-ear Wireless Headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH4205BK On-ear Wireless Headphones
Meranese82
20/01/2023
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Confronto qualità prezzo top
Il suono si sente molto bene. In più si possono utilizzare come mocrofono, quest ultimo la qualità non è il top.
Πλεονεκτήματα
Prezzo, sound, pochi pulsanti
Μειονεκτήματα
Microfono poco potente
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH4205BK Cuffie wireless over ear
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAH4205BK Cuffie wireless over ear
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.