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Μη διαθέσιμο πλέον
Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση
Ελαφρύ στήριγμα κεφαλής
Αναδίπλωση για μικρό μέγεθος
Ζήστε ξανά τις πιο αξέχαστες στιγμές σας στις πίστες χορού. Οι οδηγοί νεοδυμίου 32 χιλ. προσφέρουν πανίσχυρα, εντυπωσιακά μπάσα και πεντακάθαρο ήχο. Η σχεδίαση κλειστού τύπου εξασφαλίζει εξαιρετική απομόνωση του εξωτερικού θορύβου, για να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας κομμάτια χωρίς περισπασμούς.
Αυτά τα ακουστικά, διαθέσιμα σε μοντέρνους χρωματικούς συνδυασμούς με ματ φινίρισμα, έχουν ένα τόσο ελαφρύ στήριγμα κεφαλής με επένδυση, που θα ξεχνάτε ότι τα φοράτε. Τα μαλακά καλύμματα αυτιών φέρουν σαφή σήμανση για το αριστερό/δεξί αυτί και περιστρέφονται για να προσφέρουν την ιδανική εφαρμογή.
Απολαύστε την πρακτική σχεδίαση των ακουστικών σας. Τα καλύμματα αναδιπλώνονται πλήρως και περιστρέφονται προς τα μέσα, για εύκολη αποθήκευση στην τσέπη ή την τσάντα σας. Απλώς διπλώστε τα και πάρτε τα μαζί σας.
5.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
sana45
02/01/2021
Ελλάδα
Ωραία ακουστικά
Όμορφα ακουστικά με ωραίο, πλούσιο ήχο, σταθερά, καθαρός ήχος και τέλειο μικρόφωνο.
Πλεονεκτήματα
Ωραίος καθαρός ήχος.
Μειονεκτήματα
-
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής
i_tüpfli
27/02/2023
Suisse
Υπάλληλος της Philips
Επαληθευμένος αγοραστής
Das Produkt überzeugt in der eifachen Handhabung.
[Employee of philipsglobal] Einfach in der Handhabung und nicht zu wuchtig. Für eine schnelle Video-Info am PC. Preis auch super.
Πλεονεκτήματα
eifach, handlich
Μειονεκτήματα
Keine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer