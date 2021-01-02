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  • Η μουσική σας. Το στυλ σας.
  • Η μουσική σας. Το στυλ σας.
  • Η μουσική σας. Το στυλ σας.
  • Η μουσική σας. Το στυλ σας.
  • Η μουσική σας. Το στυλ σας.
  • Η μουσική σας. Το στυλ σας.
  • Η μουσική σας. Το στυλ σας.
  • Η μουσική σας. Το στυλ σας.
  • Η μουσική σας. Το στυλ σας.
  • Η μουσική σας. Το στυλ σας.
  • Η μουσική σας. Το στυλ σας.
  • Η μουσική σας. Το στυλ σας.

Μη διαθέσιμο πλέον

3000 seriesΑκουστικά με στήριγμα κεφαλής

TAH4105BK/00

5
| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Κόκκινο
Κόκκινο
Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Μπλε
Μπλε
Η μουσική σας. Το στυλ σας.
Νιώστε σαν να βρίσκεστε σε μια πίστα χορού. Αυτά τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής προσφέρουν κρυστάλλινο ήχο και δυνατά μπάσα. Το στήριγμα κεφαλής με επένδυση εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή, ενώ τα σχέδια σε ματ αποχρώσεις σάς επιτρέπουν να απολαμβάνετε τη μουσική σας με το στυλ που σας ταιριάζει.
Δείτε όλα τα οφέλη

Η μουσική σας. Το στυλ σας.

  • Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση

  • Ελαφρύ στήριγμα κεφαλής

  • Αναδίπλωση για μικρό μέγεθος

Πλούσια μπάσα και πεντακάθαρος ήχος

Ζήστε ξανά τις πιο αξέχαστες στιγμές σας στις πίστες χορού. Οι οδηγοί νεοδυμίου 32 χιλ. προσφέρουν πανίσχυρα, εντυπωσιακά μπάσα και πεντακάθαρο ήχο. Η σχεδίαση κλειστού τύπου εξασφαλίζει εξαιρετική απομόνωση του εξωτερικού θορύβου, για να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας κομμάτια χωρίς περισπασμούς.

Ανάλαφρο και ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής με επένδυση

Αυτά τα ακουστικά, διαθέσιμα σε μοντέρνους χρωματικούς συνδυασμούς με ματ φινίρισμα, έχουν ένα τόσο ελαφρύ στήριγμα κεφαλής με επένδυση, που θα ξεχνάτε ότι τα φοράτε. Τα μαλακά καλύμματα αυτιών φέρουν σαφή σήμανση για το αριστερό/δεξί αυτί και περιστρέφονται για να προσφέρουν την ιδανική εφαρμογή.

Σχεδίαση επίπεδης αναδίπλωσης για εύκολη αποθήκευση

Απολαύστε την πρακτική σχεδίαση των ακουστικών σας. Τα καλύμματα αναδιπλώνονται πλήρως και περιστρέφονται προς τα μέσα, για εύκολη αποθήκευση στην τσέπη ή την τσάντα σας. Απλώς διπλώστε τα και πάρτε τα μαζί σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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5.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

02/01/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Ωραία ακουστικά

Όμορφα ακουστικά με ωραίο, πλούσιο ήχο, σταθερά, καθαρός ήχος και τέλειο μικρόφωνο.

Πλεονεκτήματα

Ωραίος καθαρός ήχος.

Μειονεκτήματα

-

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

27/02/2023

Suisse

Suisse

Υπάλληλος της Philips

Επαληθευμένος αγοραστής

Das Produkt überzeugt in der eifachen Handhabung.

[Employee of philipsglobal] Einfach in der Handhabung und nicht zu wuchtig. Für eine schnelle Video-Info am PC. Preis auch super.

Πλεονεκτήματα

eifach, handlich

Μειονεκτήματα

Keine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.