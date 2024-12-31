Χρόνος αναπαραγωγής 10 ώρες. Φόρτιση μέσω USB-C

Με μία μόνο φόρτιση 2 ωρών μέσω USB-C, μπορείτε να απολαμβάνετε 10 ώρες χρόνο αναπαραγωγής. Αν η μπαταρία εξαντλείται, η γρήγορη φόρτιση των 15 λεπτών θα σας προσφέρει ακόμη 1,5 ώρα. Το επίπεδο καλώδιο ακουστικών εφαρμόζει άνετα πίσω από τον λαιμό σας, είτε φοράτε τα ακουστικά είτε όχι.