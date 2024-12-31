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  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
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  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
  • Νιώστε τη δύναμη των μπάσων

Μη διαθέσιμο πλέον

Ενδώτια ασύρματα ακουστικά

TAE4205WT/00

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Νιώστε τη δύναμη των μπάσων
Σας αρέσουν τα δυνατά μπάσα; Αυτά τα ενδώτια ασύρματα ακουστικά προσφέρουν δυνατά μπάσα με το πάτημα ενός κουμπιού! Μπορείτε να απολαύσετε 10 ώρες αναπαραγωγής, γρήγορη φόρτιση και μαλακά πλαϊνά πτερύγια για ασφαλή εφαρμογή και καλύτερη παθητική απομόνωση εξωτερικού θορύβου.
Δείτε όλα τα οφέλη

Νιώστε τη δύναμη των μπάσων

  • Οδηγοί 8,2 χιλ./κλειστού τύπου

  • Ενδώτια

Κουμπί ενίσχυσης μπάσων. Πιο δυνατά μπάσα στη στιγμή

Κουμπί ενίσχυσης μπάσων. Πιο δυνατά μπάσα στη στιγμή

Αυτά τα ασύρματα ακουστικά διαθέτουν οδηγούς νεοδυμίου 8,2 χιλ. που προσφέρουν καθαρό ήχο και δυναμικά μπάσα. Αν θέλετε μια ακόμα πιο δυνατή εμπειρία, απλώς πατήστε το κουμπί ενίσχυσης μπάσων στο ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο και θα νιώσετε αμέσως τη διαφορά.

Χρόνος αναπαραγωγής 10 ώρες. Φόρτιση μέσω USB-C

Χρόνος αναπαραγωγής 10 ώρες. Φόρτιση μέσω USB-C

Με μία μόνο φόρτιση 2 ωρών μέσω USB-C, μπορείτε να απολαμβάνετε 10 ώρες χρόνο αναπαραγωγής. Αν η μπαταρία εξαντλείται, η γρήγορη φόρτιση των 15 λεπτών θα σας προσφέρει ακόμη 1,5 ώρα. Το επίπεδο καλώδιο ακουστικών εφαρμόζει άνετα πίσω από τον λαιμό σας, είτε φοράτε τα ακουστικά είτε όχι.

Σταθερότητα, ευελιξία, άνεση

Ο κυρτός σωλήνας ήχου και τα εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών σάς προσφέρουν άνετη εφαρμογή μέσα στο αυτί. Τα μαλακά πλαϊνά πτερύγια εφαρμόζουν ιδανικά κάτω από την προεξοχή του αυτιού, για σταθερή εφαρμογή και καλύτερη παθητική απομόνωση του εξωτερικού θορύβου.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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