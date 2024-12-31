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Μη διαθέσιμο πλέον
TAE4205BK/00
Οδηγοί 8,2 χιλ./κλειστού τύπου
Ενδώτια
Αυτά τα ασύρματα ακουστικά διαθέτουν οδηγούς νεοδυμίου 8,2 χιλ. που προσφέρουν καθαρό ήχο και δυναμικά μπάσα. Αν θέλετε μια ακόμα πιο δυνατή εμπειρία, απλώς πατήστε το κουμπί ενίσχυσης μπάσων στο ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο και θα νιώσετε αμέσως τη διαφορά.
Με μία μόνο φόρτιση 2 ωρών μέσω USB-C, μπορείτε να απολαμβάνετε 10 ώρες χρόνο αναπαραγωγής. Αν η μπαταρία εξαντλείται, η γρήγορη φόρτιση των 15 λεπτών θα σας προσφέρει ακόμη 1,5 ώρα. Το επίπεδο καλώδιο ακουστικών εφαρμόζει άνετα πίσω από τον λαιμό σας, είτε φοράτε τα ακουστικά είτε όχι.
Ο κυρτός σωλήνας ήχου και τα εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών σάς προσφέρουν άνετη εφαρμογή μέσα στο αυτί. Τα μαλακά πλαϊνά πτερύγια εφαρμόζουν ιδανικά κάτω από την προεξοχή του αυτιού, για σταθερή εφαρμογή και καλύτερη παθητική απομόνωση του εξωτερικού θορύβου.
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