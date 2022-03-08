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  • Η μουσική σας, το χρώμα σας
  • Η μουσική σας, το χρώμα σας
  • Η μουσική σας, το χρώμα σας
  • Η μουσική σας, το χρώμα σας
  • Η μουσική σας, το χρώμα σας
  • Η μουσική σας, το χρώμα σας
  • Η μουσική σας, το χρώμα σας
  • Η μουσική σας, το χρώμα σας
  • Η μουσική σας, το χρώμα σας
  • Η μουσική σας, το χρώμα σας
  • Η μουσική σας, το χρώμα σας

Μη διαθέσιμο πλέον

Ενδώτια ενσύρματα ακουστικά

TAE1105PK/00

2
| (1) Κριτική

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Μπλε
Μπλε
Ροζ
Ροζ
Η μουσική σας, το χρώμα σας
Αυτά τα ενδώτια ενσύρματα ακουστικά διατηρούν τη μουσική σας ανανεωμένη, καθώς εσείς απολαμβάνετε το στυλ σας. Παρέχουν δυναμικά μπάσα, διαθέτουν εμφάνιση που ξεχωρίζει και εφαρμόζουν άνετα μέσα στο αυτί. Θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική υποβοήθηση του τηλεφώνου σας; Πατήστε απλώς το ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο.
Δείτε όλα τα οφέλη

Η μουσική σας, το χρώμα σας

  • Οδηγοί 8,6 χιλ. για δυνατά μπάσα

  • Επίχρυσο βύσμα

  • Σταθερή και άνετη ενδώτια εφαρμογή

  • Τηλεχειριστήριο για εύκολο χειρισμό

Δυναμικά μπάσα. Πεντακάθαρος ήχος

Απολαύστε τα αγαπημένα σας κομμάτια οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε. Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν πανίσχυρους οδηγούς νεοδυμίου 8,6 χιλ. για εντυπωσιακά μπάσα και επίχρυση υποδοχή.

Απολαύστε στο έπακρο τη μουσική σας με απόλυτη άνεση

Με εργονομική σχεδίαση και εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών από καουτσούκ σε τρία μεγέθη εξασφαλίζουν άνετη ενδώτια εφαρμογή, για να απολαμβάνετε κάθε δευτερόλεπτο της αγαπημένης σας μουσικής.

Ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο. Μεταβείτε από μια λίστα αναπαραγωγής σε κλήσεις

Απαντήστε μια κλήση και διακόψτε προσωρινά τη λίστα αναπαραγωγής, χωρίς να αγγίξετε το smartphone σας. Ιδανική επιλογή αν πρόκειται να αρχίσουν τα μπάσα και δεν θέλετε να χάσετε τα καλύτερα κομμάτια.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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2.0

από 5

1

Κριτική

5
4
3
1

08/03/2022

France

France

Tiens à peu près 3 mois

Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup

Η αξιολογηση έγινε για TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Η αξιολογηση έγινε για TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.