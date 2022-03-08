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Μη διαθέσιμο πλέον
TAE1105BL/00
Οδηγοί 8,6 χιλ. για δυνατά μπάσα
Επίχρυσο βύσμα
Σταθερή και άνετη ενδώτια εφαρμογή
Τηλεχειριστήριο για εύκολο χειρισμό
Απολαύστε τα αγαπημένα σας κομμάτια οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε. Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν πανίσχυρους οδηγούς νεοδυμίου 8,6 χιλ. για εντυπωσιακά μπάσα και επίχρυση υποδοχή.
Με εργονομική σχεδίαση και εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών από καουτσούκ σε τρία μεγέθη εξασφαλίζουν άνετη ενδώτια εφαρμογή, για να απολαμβάνετε κάθε δευτερόλεπτο της αγαπημένης σας μουσικής.
Απαντήστε μια κλήση και διακόψτε προσωρινά τη λίστα αναπαραγωγής, χωρίς να αγγίξετε το smartphone σας. Ιδανική επιλογή αν πρόκειται να αρχίσουν τα μπάσα και δεν θέλετε να χάσετε τα καλύτερα κομμάτια.
2.0
από 5
1
Κριτική
Jsp0102
08/03/2022
France
Tiens à peu près 3 mois
Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup
Η αξιολογηση έγινε για TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Η αξιολογηση έγινε για TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires