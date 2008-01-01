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Μη διαθέσιμο πλέον
SWA2527W/10
Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση
Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για αξιόπιστη σύνδεση ήχου μεταξύ των συσκευών.
1,5 μ.
3,5 χιλ. (Α) - 2 RCA (Α)
Η θωράκιση γυμνού χαλκού προστατεύει από απώλειες σήματος.
Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.
Οι χυτοί ρευματολήπτες διασφαλίζουν τις σταθερές συνδέσεις μεταξύ των συσκευών και προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.