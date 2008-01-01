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Μη διαθέσιμο πλέον

Στερεοφωνικό καλώδιο "Y"

SWA2527W/10

Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για αξιόπιστη σύνδεση ήχου μεταξύ των συσκευών.

Δείτε όλα τα οφέλη

με αυτό το στερεοφωνικό καλώδιο "Y"

Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

  • 1,5 μ.

  • 3,5 χιλ. (Α) - 2 RCA (Α)

Θωράκιση γυμνού χαλκού

Η θωράκιση γυμνού χαλκού προστατεύει από απώλειες σήματος.

Αντιολισθητική εργονομική λαβή για εύκολη χρήση

Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.

Χυτός ρευματολήπτης για ασφαλείς συνδέσεις

Οι χυτοί ρευματολήπτες διασφαλίζουν τις σταθερές συνδέσεις μεταξύ των συσκευών και προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Εμπορικό φυλλάδιο τοπικής προσαρμογής

  • PDF αρχείο, 293.5 kB
  • 21 July 2026

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.