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6000 seriesΑσύρματο πληκτρολόγιο-ποντίκι

SPT6607W/16

Ασύρματη άνεση, μικρό μέγεθος

Το σετ της σειράς Philips 6000 διαθέτει ρυθμιζόμενο DPI 3200, πρακτική σύνδεση Bluetooth και άνετο στήριγμα παλάμης. Εργαστείτε άνετα ανάμεσα σε 3 συσκευές, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υπολογιστή, tablet και smartphone.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ασύρματη άνεση, μικρό μέγεθος

  • 2,4 GHz ασύρματο

  • Bluetooth 3.0/5.0

  • Αποσπώμενο στήριγμα παλάμης

  • Έως 3200 DPI (ρυθμιζόμενο)

Οπτική παρακολούθηση υψηλής ανάλυσης για ομαλό έλεγχο

Οπτική παρακολούθηση υψηλής ανάλυσης για ομαλό έλεγχο

Σχεδίαση με άνετη εργονομική σχεδίαση για εκπληκτική αίσθηση

Σχεδίαση με άνετη εργονομική σχεδίαση για εκπληκτική αίσθηση

Τα πλήκτρα αντέχουν σε εκατομμύρια πατήματα, για μεγάλη διάρκεια ζωής

Τα πλήκτρα αντέχουν σε εκατομμύρια πατήματα, για μεγάλη διάρκεια ζωής

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.