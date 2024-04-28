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SPT6607W/16
Ασύρματη άνεση, μικρό μέγεθος
Το σετ της σειράς Philips 6000 διαθέτει ρυθμιζόμενο DPI 3200, πρακτική σύνδεση Bluetooth και άνετο στήριγμα παλάμης. Εργαστείτε άνετα ανάμεσα σε 3 συσκευές, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υπολογιστή, tablet και smartphone.
2,4 GHz ασύρματο
Bluetooth 3.0/5.0
Αποσπώμενο στήριγμα παλάμης
Έως 3200 DPI (ρυθμιζόμενο)
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