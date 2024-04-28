Ασύρματη άνεση, μικρό μέγεθος

Το σετ της σειράς Philips 6000 διαθέτει ρυθμιζόμενο DPI 3200, πρακτική σύνδεση Bluetooth και άνετο στήριγμα παλάμης. Εργαστείτε άνετα ανάμεσα σε 3 συσκευές, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υπολογιστή, tablet και smartphone.