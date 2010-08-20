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Μη διαθέσιμο πλέον

Ψηφιακό PhotoFrame

SPF1017/00

4

| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

"...δεν μπορούσα να σταματήσω να γελάω εκείνη την ημέρα!"

Διατηρήστε τις πιο χαρούμενες στιγμές σας ζωντανές όλο το χρόνο με το PhotoFrame της Philips. Αυτή η μικρή κορνίζα είναι εύκολη στη χρήση, διαθέτει μεγάλη μνήμη αποθήκευσης και ταιριάζει σε κάθε σπίτι.

Δείτε όλα τα οφέλη

"...δεν μπορούσα να σταματήσω να γελάω εκείνη την ημέρα!"

  • 17,8 εκ. (7")

  • Αναλογία καρέ 16:10

imagen Pro για ευκρινείς, ζωντανούς και φυσικούς τόνους δέρματος

Η μοναδική τεχνολογία βελτίωσης φωτογραφιών imagen της Philips αναλύει αυτόματα τις φωτογραφίες σας στα σωστά χρώματα και τις προσαρμόζει για βέλτιστη αντίθεση. Το imagen Pro είναι μια πιο προηγμένη τεχνολογία βελτίωσης φωτογραφιών. Περιλαμβάνει τα 3 βασικά στοιχεία του imagen για περισσότερη ακρίβεια, μεγαλύτερο βάθος χρώματος και έξυπνη αντίθεση, αλλά παρέχει επιπλέον βελτιωμένο χρώμα δέρματος, ευκρινέστερες εικόνες και προβολή φωτογραφιών χωρίς τρεμόπαιγμα, κάτι πολύ σημαντικό για τις ακίνητες εικόνες.

Αυτόματος προσανατολισμός φωτογραφιών για κάθετη ή οριζόντια προβολή

Αυτόματη αναγνώριση οριζόντιας/κάθετης προβολής με αισθητήρα που αναγνωρίζει τον προσανατολισμό του PhotoFrame και προβάλλει κάθε φωτογραφία με τον ανάλογο τρόπο.

Διασκεδάστε με κολάζ: πολλαπλές φωτογραφίες σε μία προβολή

Πρόκειται για ένα εφέ slideshow το οποίο συγκεντρώνει διαφορετικές φωτογραφίες αυτόματα και τυχαία και τις προβάλλει σε μορφή κολάζ καταργώντας τα άκομψα περιθώρια που μπορεί να προκύψουν κατά την προβολή φωτογραφιών μικρότερου μεγέθους από το μέγεθος της οθόνης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
2
1

20/08/2010

Deutschland

Deutschland

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SPF1017 Digital PhotoFrame

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SPF1017 Digital PhotoFrame

15/05/2012

España

España

Marco con almacenamiento

Aparte de que no pierde calidad en las imagenes para la resolucion que tiene lo mejor que tiene es una propia memoria para las fotos que quieres mantener siempre sin tener que contar con unidades extraibles externas.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SPF1017 Digital PhotoFrame

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SPF1017 Digital PhotoFrame

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.