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Μη διαθέσιμο πλέον
"...δεν μπορούσα να σταματήσω να γελάω εκείνη την ημέρα!"
Διατηρήστε τις πιο χαρούμενες στιγμές σας ζωντανές όλο το χρόνο με το PhotoFrame της Philips. Αυτή η μικρή κορνίζα είναι εύκολη στη χρήση, διαθέτει μεγάλη μνήμη αποθήκευσης και ταιριάζει σε κάθε σπίτι.
17,8 εκ. (7")
Αναλογία καρέ 16:10
Η μοναδική τεχνολογία βελτίωσης φωτογραφιών imagen της Philips αναλύει αυτόματα τις φωτογραφίες σας στα σωστά χρώματα και τις προσαρμόζει για βέλτιστη αντίθεση. Το imagen Pro είναι μια πιο προηγμένη τεχνολογία βελτίωσης φωτογραφιών. Περιλαμβάνει τα 3 βασικά στοιχεία του imagen για περισσότερη ακρίβεια, μεγαλύτερο βάθος χρώματος και έξυπνη αντίθεση, αλλά παρέχει επιπλέον βελτιωμένο χρώμα δέρματος, ευκρινέστερες εικόνες και προβολή φωτογραφιών χωρίς τρεμόπαιγμα, κάτι πολύ σημαντικό για τις ακίνητες εικόνες.
Αυτόματη αναγνώριση οριζόντιας/κάθετης προβολής με αισθητήρα που αναγνωρίζει τον προσανατολισμό του PhotoFrame και προβάλλει κάθε φωτογραφία με τον ανάλογο τρόπο.
Πρόκειται για ένα εφέ slideshow το οποίο συγκεντρώνει διαφορετικές φωτογραφίες αυτόματα και τυχαία και τις προβάλλει σε μορφή κολάζ καταργώντας τα άκομψα περιθώρια που μπορεί να προκύψουν κατά την προβολή φωτογραφιών μικρότερου μεγέθους από το μέγεθος της οθόνης.
4.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
20/08/2010
Deutschland
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SPF1017 Digital PhotoFrame
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SPF1017 Digital PhotoFrame
Juanma
15/05/2012
España
Marco con almacenamiento
Aparte de que no pierde calidad en las imagenes para la resolucion que tiene lo mejor que tiene es una propia memoria para las fotos que quieres mantener siempre sin tener que contar con unidades extraibles externas.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SPF1017 Digital PhotoFrame
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SPF1017 Digital PhotoFrame