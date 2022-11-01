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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Βαθύ ξύρισμα, κοντά στο δέρμα
Λεπίδες Dual Precision NanoTech
Επίστρωση Hydro SkinGlide
Σύστημα ανάρτησης Ultraflex
Έως 5 έτη εγγύηση*****
Το κατοχυρωμένο, μοναδικό σύστημα ξυρίσματος Lift & Cut με περιστροφή ανασηκώνει απαλά τις τρίχες από τη ρίζα τους, πριν τις κόψει με ακρίβεια κοντά στην επιδερμίδα (έως και 0,00 χιλ.), χωρίς οι λεπίδες να αγγίζουν το δέρμα σας. Η ακρίβεια στα καλύτερά της, για καθαρό ξύρισμα που διαρκεί έως το βράδυ*.
Οι ξυριστικές μηχανές με περιστροφικές κεφαλές της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένες για να ακολουθούν τη φυσική ανάπτυξη των τριχών σας, πιάνοντας όλες τις τρίχες ανεξάρτητα από τη φορά ανάπτυξής τους, χάρη στις περιστρεφόμενες λεπίδες 360 μοιρών που κόβουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Με έως και 165.000 κινήσεις κοπής ανά λεπτό, οι λεπίδες Dual Precision NanoTech κόβουν έως και 25% περισσότερες τρίχες ανά πέρασμα**.
Οι πλήρως εύκαμπτες κεφαλές του συστήματος ανάρτησης UltraFlex προσαρμόζονται απόλυτα στο περίγραμμα του προσώπου σας, πιάνοντας ακόμα και τις πιο δύσκολες τρίχες στον λαιμό. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά απαλό και άνετο ξύρισμα.
4.5
από 5
2775
Κριτικές
90%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Dim3375
01/11/2022
Ελλάδα
Πάρα πολύ καλή.
Έκανα το πρώτο μου ξύρισμα σε γενιά δύο ημερών εξαιρετική απόδοση εύκολα και γρήγορα .ο
Πλεονεκτήματα
Εύκολο γρήγορο ξύρισμα και αποτελεσματικό σαν να Έχεις ξυριστεί με ξυράφι κόντρα
Μειονεκτήματα
θα ήθελα να ‘χει ένα βουρτσάκι καθαρισμού Των κεφαλών.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση
grtasos
11/10/2021
Ελλάδα
Οτι καλύτερο σε ξυριστική μηχανή
Ξυρίζομαι πάντα με ηλεκτρική μηχανή χρόνια τώρα. Δε βρήκα κάτι αντίστοιχο στην αγορά
Πλεονεκτήματα
Ανεπιφύλακτα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση
Shumi46
21/07/2019
Ελλάδα
Ότι καλύτερο
Οποιος μπορεί να διαθέσει αυτά τα χρήματα πιστευω πως η συγκεκριμένη μηχανή είναι μονόδρομος, χρησιμοποιώ χρόνια ξυριστικη μηχανή και πάντα τα κορυφαία μοντέλα της εταιρίας και η συγκεκριμένη είναι ότι καλύτερο έχω δοκιμάσει, ξυρίζει σαν να έχεις πάρει δυο φορες κόντρα με το ξυράφι και όλη η ουσία είναι πως αφήνει το δέρμα εντελώς ξεκούραστο και χωρίς ερεθισμούς
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση
92% των ερωτηθέντων συμφωνεί. Η δοκιμή διεξάχθηκε από ανεξάρτητο φορέα, με 95 άνδρες από την Κορέα ηλικίας 18-65 ετών
σε σχέση με την ξυριστική μηχανή Philips σειράς 3000, σε γένια 3 ημερών
* σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο
* * Σύγκριση υπολειμμάτων ξυρίσματος μετά τη χρήση καθαριστικού υγρού έναντι νερού στην κασέτα
* * * Εγγύηση 2 ετών + επέκταση για 3 έτη με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά.