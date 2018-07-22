Διάταξη οδήγησης ηχείου 15mm που βελτιώνει την άνεση όταν το φοράτε

Αρκετά μικρή για βέλτιστη άνεση όταν τη φοράτε και αρκετά μεγάλη για απόδοση καθαρού ήχου χωρίς παραμορφώσεις, η διάταξη οδήγησης ηχείου 15 mm αποτελεί ιδανικό μέγεθος για μεγαλύτερη απόλαυση όταν ακούτε.