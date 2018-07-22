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Ακουστικά με κλιπ αυτιού και μικρόφωνο

SHS3305BK/10

Ασφαλής εφαρμογή

Τα εξαιρετικά βολικά εργονομικά ακουστικά με κλιπ αυτιού μεταφέρουν φανταστική, ποιοτική μουσική απευθείας στα αυτιά σας. Το ενσωματωμένο μικρόφωνο λαμβάνει καθαρά τη φωνή σας.

Δείτε όλα τα οφέλη

Το ευέλικτο κλιπ αυτιού προσαρμόζεται σε κάθε αυτί

Ασφαλής εφαρμογή

  • Ανοικτού τύπου με οδηγούς 15 χιλ.

  • Με κλιπ αυτιού

Διάταξη οδήγησης ηχείου 15mm που βελτιώνει την άνεση όταν το φοράτε

Διάταξη οδήγησης ηχείου 15mm που βελτιώνει την άνεση όταν το φοράτε

Αρκετά μικρή για βέλτιστη άνεση όταν τη φοράτε και αρκετά μεγάλη για απόδοση καθαρού ήχου χωρίς παραμορφώσεις, η διάταξη οδήγησης ηχείου 15 mm αποτελεί ιδανικό μέγεθος για μεγαλύτερη απόλαυση όταν ακούτε.

Ακουστικά με εργονομικό σχήμα που βελτιώνουν την άνεση του χρήστη

Αυτά τα ακουστικά είναι σχεδιασμένα γύρω από το σχήμα των αφτιών σας, για μεγαλύτερη άνεση και απόλαυση όταν ακούτε για πολύ ώρα.

Το ευέλικτο 3D κλιπ αυτιού εγγυάται ασφαλή εφαρμογή για κάθε αυτί

Αυτό το 3D κλιπ αυτιού είναι μαλακό και ευέλικτο, ώστε να παραμένει στη θέση του όταν κάνετε κάποια δραστηριότητα ή απολαμβάνετε τη μουσική σας ενώ κινείστε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.