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Μη διαθέσιμο πλέον
SHS3305BK/10
Ασφαλής εφαρμογή
Τα εξαιρετικά βολικά εργονομικά ακουστικά με κλιπ αυτιού μεταφέρουν φανταστική, ποιοτική μουσική απευθείας στα αυτιά σας. Το ενσωματωμένο μικρόφωνο λαμβάνει καθαρά τη φωνή σας.
Ανοικτού τύπου με οδηγούς 15 χιλ.
Με κλιπ αυτιού
Αρκετά μικρή για βέλτιστη άνεση όταν τη φοράτε και αρκετά μεγάλη για απόδοση καθαρού ήχου χωρίς παραμορφώσεις, η διάταξη οδήγησης ηχείου 15 mm αποτελεί ιδανικό μέγεθος για μεγαλύτερη απόλαυση όταν ακούτε.
Αυτά τα ακουστικά είναι σχεδιασμένα γύρω από το σχήμα των αφτιών σας, για μεγαλύτερη άνεση και απόλαυση όταν ακούτε για πολύ ώρα.
Αυτό το 3D κλιπ αυτιού είναι μαλακό και ευέλικτο, ώστε να παραμένει στη θέση του όταν κάνετε κάποια δραστηριότητα ή απολαμβάνετε τη μουσική σας ενώ κινείστε.
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