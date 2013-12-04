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Μη διαθέσιμο πλέον
Για σπορ
Με το ρυθμιζόμενο άγκιστρο αυτιού, τα ελαφριά και ανθεκτικά στον ιδρώτα SHQ3200 σας επιτρέπουν να εστιάζετε στη γυμναστική σας, χωρίς να χάνετε ούτε λεπτό την ενέργεια ή την όρεξή σας. Κι αυτό όχι μόνο χάρη στον εκπληκτικό ήχο που συνεχίζει και συνεχίζει, αλλά και επειδή δεν καταλαβαίνετε καν ότι τα φοράτε!
ActionFit
Με κλιπ αυτιού
Λευκό
Τα ακουστικά ActionFit είναι ειδικά σχεδιασμένα για αντοχή που διαρκεί. Το καλώδιο με επικάλυψη Kevlar είναι καλά προστατευμένο έναντι φθορών και θραύσεων και μπορεί να αντέχει ακόμη και στα πιο ακραία περιβάλλοντα.
Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα στιβαρό, δυνατό ήχο για να μπεις στο ρυθμό της άσκησης... Με τα ακουστικά ActionFit, τα υπέροχα βαθιά και δυναμικά μπάσα ενισχύουν την κάθε σας κίνηση, για να αξιοποιείτε την προπόνηση στο έπακρο.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
4.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
martikads
04/12/2013
España
comodidad
comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja