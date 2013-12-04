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Μη διαθέσιμο πλέον

ActionFitΑκουστικά με άγκιστρο αυτιού για σπορ

SHQ3200WT/10

4

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Για σπορ

Με το ρυθμιζόμενο άγκιστρο αυτιού, τα ελαφριά και ανθεκτικά στον ιδρώτα SHQ3200 σας επιτρέπουν να εστιάζετε στη γυμναστική σας, χωρίς να χάνετε ούτε λεπτό την ενέργεια ή την όρεξή σας. Κι αυτό όχι μόνο χάρη στον εκπληκτικό ήχο που συνεχίζει και συνεχίζει, αλλά και επειδή δεν καταλαβαίνετε καν ότι τα φοράτε!

Δείτε όλα τα οφέλη

Με ρυθμιζόμενο άγκιστρο αφτιού, για ασφαλή εφαρμογή

Για σπορ

  • ActionFit

  • Με κλιπ αυτιού

  • Λευκό

Ενισχυμένο καλώδιο Kevlar για εξαιρετική αντοχή

Ενισχυμένο καλώδιο Kevlar για εξαιρετική αντοχή

Τα ακουστικά ActionFit είναι ειδικά σχεδιασμένα για αντοχή που διαρκεί. Το καλώδιο με επικάλυψη Kevlar είναι καλά προστατευμένο έναντι φθορών και θραύσεων και μπορεί να αντέχει ακόμη και στα πιο ακραία περιβάλλοντα.

3 μεγέθη καλυμμάτων για άψογη εφαρμογή

3 μεγέθη καλυμμάτων για άψογη εφαρμογή

Πανίσχυρα, τονωτικά μπάσα

Πανίσχυρα, τονωτικά μπάσα

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα στιβαρό, δυνατό ήχο για να μπεις στο ρυθμό της άσκησης... Με τα ακουστικά ActionFit, τα υπέροχα βαθιά και δυναμικά μπάσα ενισχύουν την κάθε σας κίνηση, για να αξιοποιείτε την προπόνηση στο έπακρο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

04/12/2013

España

España

comodidad

comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.