2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Διαθέσιμο σε
Για σπορ
Με το ρυθμιζόμενο άγκιστρο αφτιού, το οποίο είναι κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα ελαφριά και ανθεκτικά στον ιδρώτα SHQ3200 σας επιτρέπουν να εστιάζετε στη γυμναστική σας, χωρίς να χάνετε ούτε λεπτό την ενέργεια ή την όρεξή σας. Κι αυτό, όχι μόνο χάρη στον εκπληκτικό ήχο που συνεχίζει και συνεχίζει, αλλά και επειδή δεν καταλαβαίνετε καν ότι τα φοράτε!
ActionFit
Με κλιπ αυτιού
Αστραφτερό μοβ
Με το πατενταρισμένο ρυθμιζόμενο άγκιστρο αυτιού, τα ακουστικά ActionFit σας προσφέρουν απόλυτα ασφαλή και άνετη εφαρμογή. Απλώς εφαρμόστε τα άγκιστρα στα αυτιά σας και σύρετέ τα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Τώρα είστε πανέτοιμοι για τη γυμναστική σας, ό,τι κι αν προβλέπει το πρόγραμμα: τα ακουστικά θα μείνουν στα αυτιά σας, ο κόσμος να χαλάσει.
Τα ακουστικά ActionFit συνοδεύονται από κλικ καλωδίων και θήκη για εύκολη διαχείριση καλωδίων και ασφαλή αποθήκευση. Απολαύστε τη γυμναστική σας απαλλαγμένοι από τον μπελά των καλωδίων με το πρακτικό κλιπ και έπειτα τοποθετήστε τα ακουστικά σας σε αυτή τη θήκη που αναπνέει. Μέγιστη άνεση και πρακτικότητα!
Τα ακουστικά ActionFit διαθέτουν άψογα ρυθμισμένους οδηγούς 9 χιλ. που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να παράγουν εξαιρετικό ήχο. Έναν ήχο τόσο καλό και δυνατό, που σας καθηλώνει και σας βοηθά να αξιοποιείτε στο έπακρο τόσο τη μουσική όσο και τη γυμναστική σας.
4.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
martikads
04/12/2013
España
comodidad
comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja