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Μη διαθέσιμο πλέον

ActionFitΑκουστικά με άγκιστρο αυτιού για σπορ

SHQ3200PP/10

4

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Αστραφτερό μοβ
Αστραφτερό μοβ
Λευκό
Λευκό

Για σπορ

Με το ρυθμιζόμενο άγκιστρο αφτιού, το οποίο είναι κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα ελαφριά και ανθεκτικά στον ιδρώτα SHQ3200 σας επιτρέπουν να εστιάζετε στη γυμναστική σας, χωρίς να χάνετε ούτε λεπτό την ενέργεια ή την όρεξή σας. Κι αυτό, όχι μόνο χάρη στον εκπληκτικό ήχο που συνεχίζει και συνεχίζει, αλλά και επειδή δεν καταλαβαίνετε καν ότι τα φοράτε!

Δείτε όλα τα οφέλη

Με ρυθμιζόμενο άγκιστρο αφτιού, για ασφαλή εφαρμογή

Για σπορ

  • ActionFit

  • Με κλιπ αυτιού

  • Αστραφτερό μοβ

Πατενταρισμένο ρυθμιζόμενο άγκιστρο αυτιού για ασφαλή εφαρμογή

Πατενταρισμένο ρυθμιζόμενο άγκιστρο αυτιού για ασφαλή εφαρμογή

Με το πατενταρισμένο ρυθμιζόμενο άγκιστρο αυτιού, τα ακουστικά ActionFit σας προσφέρουν απόλυτα ασφαλή και άνετη εφαρμογή. Απλώς εφαρμόστε τα άγκιστρα στα αυτιά σας και σύρετέ τα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Τώρα είστε πανέτοιμοι για τη γυμναστική σας, ό,τι κι αν προβλέπει το πρόγραμμα: τα ακουστικά θα μείνουν στα αυτιά σας, ο κόσμος να χαλάσει.

Κλιπ καλωδίων και προστατευτική θήκη για εύκολη χρήση και αποθήκευση

Τα ακουστικά ActionFit συνοδεύονται από κλικ καλωδίων και θήκη για εύκολη διαχείριση καλωδίων και ασφαλή αποθήκευση. Απολαύστε τη γυμναστική σας απαλλαγμένοι από τον μπελά των καλωδίων με το πρακτικό κλιπ και έπειτα τοποθετήστε τα ακουστικά σας σε αυτή τη θήκη που αναπνέει. Μέγιστη άνεση και πρακτικότητα!

Εκπληκτικός ήχος, από οδηγούς 9 χιλ.

Εκπληκτικός ήχος, από οδηγούς 9 χιλ.

Τα ακουστικά ActionFit διαθέτουν άψογα ρυθμισμένους οδηγούς 9 χιλ. που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να παράγουν εξαιρετικό ήχο. Έναν ήχο τόσο καλό και δυνατό, που σας καθηλώνει και σας βοηθά να αξιοποιείτε στο έπακρο τόσο τη μουσική όσο και τη γυμναστική σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

04/12/2013

España

España

comodidad

comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.