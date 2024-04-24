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SHL5005WT/00
Αγάπη για τη μουσική
Αυτά τα ακουστικά είναι σχεδιασμένα για να απολαμβάνετε τη μουσική σας όπου κι αν πάτε. Με τα μαλακά μαξιλαράκια, μπορείτε να ακούτε τα αγαπημένα σας κομμάτια για όσες ώρες θέλετε, ενώ η εξαιρετική ποιότητα ήχου σάς προσφέρει μια νέα ακουστική εμπειρία.
Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση
Αγκαλιάζουν το αυτί
Μαλακά επικαλύμματα αυτιών
Επίπεδη αναδίπλωση
Τα ακουστικά αναδιπλώνονται επίπεδα, για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
Οι οδηγοί ηχείων 32 χιλ. σάς προσφέρουν υπέροχο ήχο με βαθιά μπάσα
Το ενσωματωμένο μικρόφωνο σάς επιτρέπει να κάνετε εύκολα εναλλαγή από την ακρόαση μουσικής σε τηλεφωνικές κλήσεις, ώστε να είστε πάντα συνδεδεμένοι με ό,τι είναι πιο σημαντικό για εσάς.
3.0
από 5
2
Κριτικές
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHL5005 Cuffie con microfono
Ημερομηνία χρήσης 2024-03-24
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHL5005 Cuffie con microfono
Ημερομηνία χρήσης 2024-03-24
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Η αξιολογηση έγινε για SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon
Η αξιολογηση έγινε για SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon